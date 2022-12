Scaloni: "Fue un partido muy difícil, típico de un Mundial"

Para luego agregar: "Estos jugadores nacieron para jugar este tipo de partidos. Están capacitados para esto. Les digo que jueguen al fútbol, que hagan lo que saben hacer. A veces el apuro, la ansiedad te hace jugar diferente, y la idea es que, aunque puedan pasar cosas como perder con Arabia o que Australia te complique, nosotros no tenemos que dejar de creer en nuestro fútbol. Tienen que confiar en ellos"

Consultado por la ausencia de Ángel Di María respondió: "Fideo sufrió una contractura en el muslo de su pierna izquierda en la victoria ante Polonia: "Esperemos que esté. Hoy no estaba en condiciones de jugar, no era necesario que se cambie. Teniéndolo en el banco, siempre es una tentación. Estando en dificultad de condiciones, me parecía que no íbamos a hacerle un favor a nadie, ni a él ni al equipo. Espero que, con el correr de los días, pueda mejorar y llegar al partido".