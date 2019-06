El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, decidió no confirmar el equipo titular para enfrentar a Qatar en la última fecha del Grupo B de la Copa América, para evitar darle ventaja a su colega del equipo asiático.



"Nos jugamos mucho y me parece que esta vez es mejor no decirlo", aseguró Scaloni en la conferencia de prensa que brindó en Porto Alegre junto a Giovani Lo Celso previo al partido frente al equipo catarí. No obstante aclaró que el equipo lo tiene decidido y agregó que "los jugadores lo saben. Pero no lo voy a decir porque sería darle una ventaja al técnico de Qatar.



Es una etapa en la que nos jugamos mucho". Con la goleada de Brasil sobre Perú por 5 a 0, Argentina -en caso de ganar- clasificará a la segunda ronda de la Copa América como segundo del Grupo B. Scaloni reconoció que deben "pasar de página y trabajamos mucho en el partido que vamos a jugar. Estamos bien, tenemos opción de pasar y si ganamos estamos en la siguiente fase".



El DT argentino no quiso revelar ni siquiera el sistema de juego que utilizará, pero sí que colocará en cancha un once titular que tendrá varios jugadores ofensivos.



"Cuando jugás con muchos jugadores ofensivos generás incertidumbre en el rival. Una de las claves puede ser esa. Con jugadores de este calibre, cuanto más cerca del área estén, mejor", comentó.



Sobre algunos puntos débiles del equipo, tras la caída con Colombia y el empate con Paraguay, Scaloni indicó que "los primeros minutos logramos hacer nuestro juego, pero quizás hubo errores que luego generaron desconfianza. Tenemos que ser pacientes y agarrar confianza".



Consultado sobre si la versión de Argentina que se vio hasta el momento pasa por una cuestión de actitud de parte de los jugadores, el entrenador rechazó esa postura y comentó que es lo único que no puede reprocharles.



"Lo que no puedo reprocharle a los jugadores es la actitud; tengo al lado a uno de ellos (Lo Celso), que deja siempre todo en la cancha como el resto", afirmó.