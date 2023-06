Scaloni: "La idea era que los más chicos jueguen y sumen minutos"

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina habló en conferencia luego de la victoria 2-0 contra Indonesia en el cierre de la gira asiática del campeón del mundo y aseguró: "Cuando se trabaja como equipo las cosas se hacen mejor. No destacaría a un jugador en particular, sino a todo el bloque".

Scaloni sobre el futuro de Messi: "Es prudente, no vende humo y no miente"

Con respecto a la formación inicial utilizada en este encuentro, con vario cambios respecto al triunfo 2 a 0 ante Australia, el DT de Pujato aseguró que "Los cambios son para seguir viendo jugadores, era un partido para probar y seguir viendo a otros chicos".

También explicó que el recambio no funciona de un día para el otro: "La idea era que los más chicos jueguen y sumaran minutos. Que puedan disfrutar y que se vayan acoplando al equipo. Hay que llevarlos de a poco". Y también dijo que le hubiese gustado ver algún joven más: "Nos quedamos con las ganas de haber podido traer algún otro jugador que estaba en el Sub 20".

Y volvió sobre su idea de que la Selección es para los que están mejor en cada momento, prescindiendo de pergaminos y rangos etarios: "Estamos abiertos a la gente que se pueda destacar, sin mirar la edad que tengan y aprovechando el momento de cada uno".

Sobre el debut de Buonanotte aseguró que: "Lo importante es que a la hora de jugar haya tenido una base sólida. Tiene todo el futuro por delante, hay que llevarlo con calma". Y a propósito de la capitanía de Pezzella, aseguró que "Germán ya había sido capitán, transmite un montón, desde el primer día estuvo con nosotros y confiamos plenamente en él".

El entrenador campeón del mundo dijo no sentirse sorprendido: "Sabíamos que el partido iba a ser difícil. Lo importante es que competimos seriamente". Para luego agregar, que si bien conocía las dificultades, los cambios son parte del proceso en el que se encuentra Argentina: "El partido no estaba fácil pero había que hacer pruebas. Los rivales jugaron bien, no creo que hayan pegado. Es una buena medida, sobre todo para los chicos que no venían jugando".

Por último, ante el pedido de un balance de lo hecho en esta fecha FIFA de cara a las Eliminitarias, el DT se mostró satisfecho: "El balance es positivo porque sacamos los dos partidos adelante".