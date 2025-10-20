Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Scaloni

Scaloni se mostró orgulloso por la actuación de la Selección Sub 20 en el Mundial

Lionel Scaloni se expresó a través de sus redes sociales destacando el trabajo de la Selección Sub 20 que jugó la final ante Marruecos

20 de octubre 2025 · 12:00hs
Scaloni se mostró orgulloso por la actuación de la Selección Sub 20.

Scaloni se mostró orgulloso por la actuación de la Selección Sub 20.

El entrenador de la Selección argentina mayor, Lionel Scaloni, aseguró que su cuerpo técnico está orgulloso de la actuación de la ´Albiceleste´ en la Copa del Mundo Sub-20 donde perdió la final ante Marruecos este domingo.

El domingo por la noche en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile, el equipo de Diego Placente cayó ante su par africano y se quedó a las puertas de conquistar su séptimo Mundial juvenil y romper la racha de 18 años sin hacerlo.

El mensaje de Scaloni para la Selección Sub 20

A pesar de esta dura derrota, los jugadores recibieron el apoyo de sus colegas de la selección absoluta y, este lunes, el entrenador Scaloni destacó la tarea de los jovenes: “Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha. Argentina y el cuerpo técnico de la Selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes”.

“Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su cuerpo técnico, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este Mundial. ¡Vamos Argentina!” añadió quién, además de ser el entrenador de la Selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022, conquistó el Mundial juvenil en 1997 en Malasia.

Lionel Scaloni Sub 20 Selección
Diego Placente se mostró orgulloso por lo que hizo el equipo argentino en el Mundial Sub 20.

Placente: "Estoy orgulloso de ellos, son futbolistas con proyección de Selección mayor"

