Schierano: "Veo difícil tener alguna competencia"

Se ha convertido en uno de los más experimentados y referentes del plantel Gitano. Nos referimos al talentoso lock de CRAI, Joaquín Schierano, quien debió operarse a fines del año pasado, y a comienzos de este, pero ya está en carrera y entrenando. Destacó que la vuelta a las prácticas fue muy positiva, pero cree que no habrá competencias en lo que queda del año. Huesito, como lo conocen todos, una muy buena persona, con mucha experiencia, es junto a José Dogliani, José Canuto y algunos más, los que más años tienen en el plantel Gitano, y como todos sintieron lo que fue la cuarentena dispuesta a partir de la pandemia de coronavirus.

"La verdad es que la cuarentena, el año y todo es medio raro. Al principio, no te voy a decir que lo disfruté, pero me puse contento porque yo me operé en noviembre y en febrero, es como que fui un poco egoísta lo que no había rugby. me habían dicho que volvía en julio a poder jugar, pero nunca pensé que en medio agosto estaríamos sin poder hacerlo" le dijo Joaquín Schierano a UNO Santa Fe.

Uno de los referentes del plantel superior de CRAI expresó que "me operé de las dos cabezas de femur, ya que tenía un sobrehueso que me molestaba desde que tengo memoria, y ya el año pasado no lo aguanté más, me fui a Buenos Aires a hacer ver y luego me terminé operando con Gerardo Zanotti en el hospital Italiano de Buenos Aires.

2582020 f5 nota huesito schierano crai rugby.JPG Los entrenamientos en el club se hacen bajos estrictos protocolos de higiene y seguridad. UNO Santa Fe

Agregó que "lo que me hicieron fue sacarme la cabeza de femur de lugar, me la limaron, me la hicieron redondita, y me la volvieron a colocar. La primera cirugía fue en noviembre, y en febrero fue la segunda. La recuperación de la derecha bien, porque pude hacer todo en tiempo y forma, y de la otra rodilla más complicado porque me saqué las muletas y al día siguiente decretaron la cuarentena entonces me quedé sin kinesiólogo. Caminaba mal, no podía hacer los ejercicios, y no tenía rehabilitación". Huesito también señaló que "Hace un tiempo que pude volver a correr, me molesta por momentos, se me cansan los músculos, me duele al día siguiente, pero ya felizmente pude volver con todo".

"La vuelta a los entrenamientos fue raro, porque se hizo en grupos reducidos, porque no nos podíamos saludar, no nos podíamos comunicar, era todo de lejos, a los gritos, el ingreso al club fue diferente, dejando el auto afuera, firmando al ingresar, pero ya ahora nos acostumbramos. Hace casi dos meses que volvimos a entrenar que fue muy bueno" señaló el exintegrante del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

2582020 f2 nota huesito schierano crai rugby.JPG El lock Gitano se operó en dos oportunidades, pero ya está casi recuperado. UNO Santa Fe

El regreso a entrenar a la autopista

CRAI volvió a los entrenamientos ya hace casi dos meses bajo las órdenes del head coach Héctor Salva, pero bajo un formato diferente al que todo jugador de rugby está acostumbrado. Sobre este punto, el segunda línea Gitano, remarcó que "el entrenamiento se basa más que nada en la cuestión física, para movernos un rato, para que no sea tan duro el cambio, lo hacen un poco más didáctico, el preparador físico Gonzalo Carrasco nos hace una rutina de unos cuarenta minutos, y listo, no es mucho que lo que se puede llegar a hacer. Es una especie de pre-pretemporada, es lo que hacemos habitualmente en novivembre o diciembre, para que no se haga tan largo con el arranque de febrero".

"A los chicos con la vuelta, al principio los vi muy entusiasmados, porque vos acordate que estábamos encerrados en nuestras casas, no podías salir a los bares, no te podías juntar con tus amigos, y por lo menos contacto con otra gente, con excepción de tu familia, que era la única que veías, entonces estuvo bueno. Esa emoción con el correr de las semanas se fue cayendo, pero por lo menos seguimos teniendo un buen número de gente en los entrenamientos" destacó Hueso Schierano.

Este destacado rugbier y estudiante de ciencias económicas comentó que "Veo muy difícil que se de algún tipo de competencia, si no aparece alguna vacuna o alguna cura, la cual pueda asegurar la seguridad de las personas, a lo sumo se podría algún seven. Que sería con menos gente, sin público, y menos jugadores, pero sería medio raro y medio aburrido. También medio elitista, porque el interrogante de porque unos si y otros no aparece enseguida. Los tres cuartos pueden llegar a estar contentos, pero los fowards medio que los discriminas un poco".

2582020 f3 nota huesito schierano crai rugby.JPG Huesito Schierano admitió que ve complicado jugar alguna competencia. UNO Santa Fe

Otras consideraciones rugbísticas

A cerca de cómo fue afrontar la cuarentena en relación al trabajo que tenían indicado por los responsables físicos, Huesito, contó que "los entrenamientos virtuales durante la cuarentena más estricta fue más o menos como sucedió cuando volvimos al club. Al principio todos muy entusiasmados, pero con el correr de los dias algunos chicos fueron perdiendo el interés. El profesor nos daba una rutina y los chicos hacían lo que podían. Era muy divertido ver como los chicos se la rebuscaban para poder trabajar, pero se terminó suspendiendo porque terminaron siendo cuatro o cinco jugadores los que lo hacían".

2582020 f4 nota huesito schierano crai rugby.JPG La vuelta a los entrenamientos fue rara, porque es diferente a lo que hacemos siempre. UNO Santa Fe

"Lo que se habla con mis compañeros es que estamos todos con ganas de jugar. Los que hicieron pretemporada, se jugó el primer amistoso con Sitas de Buenos Aires, y dos días antes de arrancar el TRL se corta todo, nos dejaron en las puertas de volver a jugar y ese fue un golpe duro. En el caso de Manu Berstein lo sufrió mucho, porque volvía de operarse el hombro, y le bajaron la persiana" expresó Schierano.

"La situación de la cuarentena, no solamente a nosotros en CRAI, sino también a los chicos de los demás clubes, con quienes hablo, el que lo juega como para hacer un deporte lo hace dejar, a diferencia del fanático que no ve la hora que vuelva a jugarse con normalidad. Por ahí hay mucha gente que va a jugar para estar con los amigos, para distraerse un rato, y ve que no hay rugby, que tiene más tiempo libre, a ese le va a costar mucho volver a jugar que al fanático", finalizó comentando Huesito, gran jugador de rugby y mejor persona, siempre predispuesto a contar las vivencias que se dan con su querido CRAI.