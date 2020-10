"Me sentí súper cómodo. En cuanto a preparación siempre es igual, no cambia mucho. Mentalmente sé que cada partido importa para mi nuevo objetivo (clasificar al Masters). Teniendo en cuenta que acá no se suma mucho, hay que jugar bien siempre", sostuvo en conferencia de prensa Diego Schwartzman.

Diego Schwartzman 2.jpg Diego Schwartzman arrancó con una victoria en el ATP 250 de tenis de Colonia

En cuartos de final, el argentino de 28 años, podría sumar 45 puntos para el ranking de esta temporada, si este viernes (10:30 hora argentina) vence al español Alejandro Davidovich (64°), quien el miércoles superó al estadounidense Steve Johnson (71°) por 7-6 (3) y 6-3.

Diego Schwartzman es el segundo favorito al título en Colonia detrás del alemán Alexander Zverev (7°), quien debutó el miércoles también en octavos de final con una victoria sobre el australiano John Millman (44°) por 6-0, 3-6 y 6-3.