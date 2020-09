El Peque indicó que durante la ceremonia de premiación del torneo italiano "había mucha gente que en el día a día no estaba en la burbuja y no se sabe lo que hacen. Está un poco ese miedo No nos podemos cuidar más, pero lo que más miedo te da es ese primer test en los torneos. Esperas ese mail y lo abrís con un cagazo terrible".

Diego Schwartzman Diego Schwartzman está preocupado por el hisopado pensando en Roland Garros

Diego Schwartzman cayó ante Novak Djokovic por 7-5 y 6-3, en algo más de dos horas de juego, y ahora enfocará todas sus energías en Roland Garros, que comienza el próximo domingo en París, y por eso decidió no jugar el torneo de Hamburgo.

Sobre la final contra el número uno del mundo y el torneo que él mismo realizó, el argentino indicó que "Djokovic nunca ha perdido en la cancha este año, perdió por descalificación en Estados Unidos, pero no en el partido. Está con mucha confianza, pero (Rafael) Nadal es el rey, es su casa, ha ido a Roland Garros y ganó doce. Creo que Rafa es siempre el que gana allí, pero también Dominic Thiem y Djokovic son competitivos".

Schwartzmann se refirió también al mensaje que le escribió en Instagram Diego Maradona, en donde señaló que en el tenis la red le queda como la de voley, el "Peque" agregó que tienen "una buena relación, es un gran ídolo". "Hizo historia en Italia, casi es más famoso en Italia que en Argentina", bromeó el argentino.