Scola pone primera en el básquetbol de China

El ala pivote, de 37 años, se integró a la franquicia de la ciudad de Taiyuán una vez terminada su breve participación en la última AmeriCup (Copa América) de la disciplina, en agosto pasado. El campeón olímpico en Atenas 2004 apenas pudo actuar un minuto en un partido en Bahía Blanca ante Canadá (92-86, en tiempo suplementario) y debió salir afectado por un desgarro en el gemelo derecho.





Scola, que inició su carrera en Ferro Carril Oeste y vistió las camisetas de Houston Rockets, Phoenix Suns, Toronto Raptors, Indiana Pacers y Brooklyn Nets, llegó a un club en donde también se alistan otros dos ex NBA: el pivote haitiano-canadiense Samuel Dalembert (ex Philadelphia Sixers y New York Knicks) y el base Brandon Jennings (ex Washington Wizards). En Qingdao, en tanto, se unió el alero estadounidense Terrence Jones (ex Milwaukee Bucks), también de la NBA.

Luis Scola, capitán del seleccionado argentino, debutará este martes oficialmente en el Shanxi Brave Dragons, el club chino que lo contrató para esta temporada, en el choque que sostendrá ante Qingdao Eagles, por la segunda fecha de la CBA, el campeonato de Primera de básquetbol del gigante asiático. El encuentro comenzará a las 8.30 de Argentina (19.30 local) en la ciudad de Qingdao.