Se armaron las semifinales del Torneo Oficial U19

El certamen anual Oficial de la ASB de categoría U19 ya conoce sus semifinalistas, después de que todos barrieron las eliminatorias por cuartos de final

20 de octubre 2025 · 16:17hs
El certamen anual Oficial de categoría U19 ya conoce sus semifinalistas, después de que todos los equipos barrieron las eliminatorias por cuartos de final.

Es importante recordar que la ASB lleva adelante un certamen con la aprobación de CAB, teniendo en cuenta el cambio de edades donde hace dos años ya desde U17 se salta a U21 como escalón previo a categoría Mayores.

Torneo Oficial U19 - Cuartos de final - Juego 2

Colón (SF) 34 - República del Oeste 93

Regatas (SF) 66 - Rivadavia Juniors 79

Banco Provincial 47 - El Quillá 87

Centenario 64 - Gimnasia 88

Semifinales - Torneo Oficial U19 (al mejor de tres)

República del Oeste vs. Gimnasia

Rivadavia Juniors vs. El Quillá

Reclasificación (5° al 9° puesto) - Fecha 1

Centenario vs. Regatas (SF)

Colón (SF) vs. Santa Rosa

