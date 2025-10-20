El certamen anual Oficial de categoría U19 ya conoce sus semifinalistas, después de que todos los equipos barrieron las eliminatorias por cuartos de final.
Se armaron las semifinales del Torneo Oficial U19
El certamen anual Oficial de la ASB de categoría U19 ya conoce sus semifinalistas, después de que todos barrieron las eliminatorias por cuartos de final
Por Ovación
20 de octubre 2025 · 16:17hs
Es importante recordar que la ASB lleva adelante un certamen con la aprobación de CAB, teniendo en cuenta el cambio de edades donde hace dos años ya desde U17 se salta a U21 como escalón previo a categoría Mayores.
Torneo Oficial U19 - Cuartos de final - Juego 2
Colón (SF) 34 - República del Oeste 93
Regatas (SF) 66 - Rivadavia Juniors 79
Banco Provincial 47 - El Quillá 87
Centenario 64 - Gimnasia 88
Semifinales - Torneo Oficial U19 (al mejor de tres)
República del Oeste vs. Gimnasia
Rivadavia Juniors vs. El Quillá
Reclasificación (5° al 9° puesto) - Fecha 1
Centenario vs. Regatas (SF)
Colón (SF) vs. Santa Rosa