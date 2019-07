Se cerró el interasociaciones con festejos por doquier

Se completaron las finales en las diferentes categorías del Torneo Dos Orillas de Damas que organizan en conjunto la Asociación Paranaense de Hockey y la Asociación Santafesina.

En Primera División, por la copa de Plata, el campeón fue CRAI al derrotar 8 a 3 a Paraná Hockey, mientras que tercero finalizó Alma Juniors de Esperanza al vencer a CRAR de Rafaela por 3 a 1.

La quinta ubicación fue para Universitario de Santa Fe al doblegar a Estudiantes de Paraná Blanco por 3 a 2, mientras que séptimo resultó Paracao al imponerse a Universidad del Litoral 4 a 3 en la definición por penales.

En la copa de Bronce, festejó Talleres Blanco al superar a El Quillá B por 3 a 2 en los penales tras empatar 1 a 1 en el tiempo regular, mientras que Colón de Santa Fe fue tercero al derrotar a Capibá por 2 a 1.

El quinto lugar fue para Argentino de San Carlos al doblegar a Tilcara de Paraná 2 a 1, y séptimo fue Atlético Franck luego de vencer en los penales a 25 de Mayo de Victoria por 4 a 3 tras igualar 1 a 1.

Vale señalar que El Quillá A repitió el campeonato en Primera división de la copa de Oro, al vencer con autoridad a La Salle Jobson 5 a 2, en definición netamente santafesina.El elenco de Banco Provincial finalizó tercero al derrotar a Santa Fe RC 4 a 1, y quinto resultó Hípico de Concordia al derrotar a Talleres de Paraná 1 a 0.

Náutico El Quillá A también levantó la copa de Oro en Reserva, repitiendo éxito versus el Lasallano, ahora por 3 a 2. El otro ganador del nivel fue Santa Fe Rugby en Sub 14, tras imponerse al Tiburón del Quillá por 3 a 2.

En la copa de Plata dominaron los equipos santafesinos. El Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI) imitó la consagración en Primera de la semana anterior, ahora venciendo por la mínima en Reserva, a Paracao, y en Sub 12, a Alma Juniors de Esperanza.

En el resto de las categorías las grandes ganadores fueron las Lobas esperancinas: en Sub 18 venciendo 5 a 3 a Círculo Rafaelino de Rugby, en Sub 16 haciendo lo propio 3 a 2 ante Paraná Hockey y en Sub 14 imponiéndose 2 a 0 a Paracao.Por la copa de Bronce, al título de Primera de La T paranaense se sumó el de Sub 16 de Franck, que derrotó en el último juego a San Benito 4 a 2.