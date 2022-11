Se concretó con éxito la Regata Maratón Short en el parque del Sur

De la competición participaron palistas pertenecientes al Club Náutico Paraná, Regatas de Baradero, Náutico Sportivo Avellaneda, Rosario Central, Asociación Civil de Canotaje La Reserva de Granadero Baigorria, Club de Remo y Náutica Belén de Escobar. El evento fue declarado de interés por el Concejo Municipal de Santa Fe, y se pudo observar la presencia del palista olímpico Rubén Rézola.

Lo cual lo hizo una regata muy vistosa por lo rápido que es y las dificultades que presenta en el recorrido. Fue una de las primeras veces que se realiza en el país, y sobre todo fue la primera oportunidad que se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe. "Estamos muy orgullosos de haberlo podido nuclear en la ciudad de Santa Fe a este evento que ha sido muy importante" expresó Federico Pignata.

image.png Santiago Morales es palista del Club Náutico El Quillá y cumplió una destacada actuación en la regata.

El integrante del comité organizador del evento desarrollado en la institución del Parque Belgrano manifestó que "El nivel fue de primera, Argentina se está proyectando muy bien en lo que es alto rendimiento en canotaje, así que estamos muy contentos por ese lado, y por el otro, tuvimos más de 200 palistas, lo cual es muy bueno para el desarrollo de la actividad".

A cerca de como se viene trabajando en la institución lagunera sostuvo que "la verdad es que venimos trabajando muy bien, se trabaja muy a pulmón, sinceramente tenemos una subcomisión de padres que nos apoyan mucho, y del club. Pero todos sabemos que es con recursos limitados, así que se realizó todo lo posible para que salga todo bien".

image.png Palistas de diferentes puntos de la región se dieron cita en el evento que tuvo escenario en el lago del Parque del Sur.

"Siempre nos embarcamos en nuevos proyectos, buscamos organizar competencias a nivel profesional, y cuando se presentó esta oportunidad se preparó esta regata a nivel nacional junto a Rubén Rézola, que tuvo mucho que ver en la realización. Ahora hay que seguir para adelante, buscamos seguir innovando para sumar más gente al club" detalló Pignata quien estuvo a cargo de la coordinación.

Los resultados de la regata en el Quillá

En categoría K1 cadete 3.5km masculino, se impuso Valentino Albarracín del Náutico Paraná con un tiempo de 16.21.29, seguido por Nicolás Rempel de Baradero y Nicolás Rup de Paraná. En K2 Junior 3.5km masculino, se impusieron Brocato y Cabral de Baradero y Granadero Baigorria respectivamente con un tiempo de 15.56.73, seguidos por Santiago Morales y Gabino Antuña del Club Náutico El Quillá.

En K1 Senior 3.5km masculino se impuso Sebastián Garaicochea de Sportivo Avellaneda con 15.07.96, mientras que Casimiro Franzatti de Baradero logró ganar en 430 infantil 2000m masculino y femenino, seguido por Miqueas Brunt de El Quillá. En K1 pre infantil 1000 masculino y femenino, ganó Thiago Bogao de Baradero, y Lara Mohetti de Rosario en tripulación.

El santafesino Mateo Boladeres de El Quillá festejó en K1 Master A 3.5km masculino con un registro de 19.40.17. En K1 Master B 3.5 km masculino, se impuso Walter Ribot de San Pedro (16.23.37, seguido por Enrique Sequin de Paraná, y los santafesinos Eduardo Nicolás Diez y Sebastián Alodi. En K1 infantil 2000 masculino y femenino, el primero puesto fue para Simón Bechis de Entre Ríos, mientras que Bruno Miqueas y David Pereyra de El Quillá fueron quinto y undécimo respectivamente.

image.png Sacrificio, disciplina, y mucha concentración son las claves para poder realizar un correcto desempeño con el bote.

En la categoría K1 Menor 3000 femenino, ganó Brunella Pedrotti de Paraná, mientras Isabela Mendoza y Paulina Olivera de El Quillá ocuparon los puestos cuarto y quinto respectivamente. En Sup Race Técnico 5km masculino, ganó Francisco Giusti de Sup Santa Fe con un tiempo de 38.46.24, seguido por Rodrigo Ramírez de Sup Paraná, y por Franco Grzelak de Sup Santa Fe. En femenino, se destacó Juliette Du Haime de Sup Santa Fe con 40.44.50.

En K1 Junior 3.5 masculino, Santiago Morales de El Quillá fue segundo, mientras que Gabino Antuña de la misma institución fue tercero. En Sup Allroun 3km, Horacio Buterra de Sup Santa Fe fue el ganador, y Fabiana Ferrer de Sup Paraná fue la vencedora en Sup Allroun 3km femenino.