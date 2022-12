Se define el campeón del Torneo Oficial de hockey de Primera División

Se medirán dos equipos que se armaron para ser protagonistas. De un lado, Santa Fe RC, con la fuerza de un semillero pujante con varias piezas jóvenes, estandartes de la renovación (Sofía Garófalo, Martina Linari, Florencia Poletti, Martina Spuler, Amparo Mayoraz, Agustina García Adise), una camada que tiene años por delante y mucho futuro. Ellas se acoplaron a la divisional mayor con la experiencia de las más grandes (Pupi Traverso, Virginia Borlle, Luti Patrizi, Flor Gorla, Micaela Rosatti, Silvana Cipriani) que canalizaron la adaptación de manera sólida y se conjugaron en un rendimiento más que satisfactorio.

Por el otro, La Salle, con varias que representan una carta imprescindible. Tal es el caso de Luciana Pimpinella, garantía y eje del equipo a partir de la buena toma de decisiones a las que se le sumaron las de Rocío Helbling, Rocío Carlen (ausente en semis y final por lesión), Sol Pimpinella, y Mora Bramante que conforman la columna vertebral del “colegial”, completamente identificada con la línea de trabajo. Jose Salamano, Luli Beltramino, Juli Bravo y Camila Fabbro mostraron un gran nivel.

Así forjó una afinidad de juego que se complementó junto a parte del recambio encabezado por Agostina Valentinuzzi, Angeles Cabello, Gimena Leurino, Mila Doyharzabal de cara al futuro que alcanzó y sostuvo con buenos resultados que llevaron al equipo a esta instancia superior y querrá seguir afirmando su huella como el más ganador de la disciplina.

En la Zona Estímulo, el cotejo definitorio de Primera División lo animarán El Quillá Amarillo con Colón de San Justo a partir de las 19 en el estadio Sergio Antoniazzi, mientras que a las 17.30, por el tercer y cuarto puesto lo harán Argentino de San Carlos con Universidad del Litoral. En semifinales, El Quillá Amarillo venció a Argentino de San Carlos por 3 a 1, y Colón de San Justo a Universidad del Litoral por 2 a 1.

En la definición del Sub 14 Zona Campeonato festejó CRAI al superar en los penales australianos a El Quillá 2 a 1, tras haber igualado 0 a 0 en el período reglamentario. En reserva, El Quillá goleó a Alma Juniors por 4 a 1 y se consagró campeón. En Sub 16, El Quillá también festejó al imponerse a Alma Juniors de Esperanza por 3 a 1. En el Sub 14 de la Zona Estímulo, Argentino de San Carlos fue el campeón al derrotar Atlético Franck por 2 a 0, al igual que en Sub 16, al superar al elenco de San Carlos por 4 a 1. El tercer puesto fue para Santa Fe Rugby B al vencer a Colón de San Justo por 4 a 1.