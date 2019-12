Se define el campeonato en el hockey local

Este sábado 7 de diciembre se concretará la jornada definitoria del Torneo Nivelatorio de Damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

En el sintético de agua de la ASH, ubicado en el predio Isef, a las 19.30, se disputará la gran final de Primera División, entre Náutico El Quillá con Banco Provincial.

Las Tiburonas vienen de superar a Santa Fe Rugby Club por 2 a 0 en semifinales, y las Kresteras lo hicieron 2 a 1 al CRAI. Previamente, a las 17.30, por el tercer lugar, lo harán Santa Fe Rugby con CRAI.

A las 15.30, será la final de reserva, entre Santa Fe Rugby Club con La Salle Jobson, en tanto, a las 13.30, en Sub 18, será el cotejo final entre El Quillá con Santa Fe Rugby. Por su parte, a las 11, en Sub 16, se medirán El Quillá con Alma Juniors de Esperanza, y a las 9, en Sub 14, lo harán Santa Fe Rugby con Banco Provincial.

En el sintético de agua del Club Náutico El Quillá, ubicado junto al lago del parque del Sur, a las 15.30, se disputará el choque por el tercer puesto de reserva, entre El Quillá y Banco Provincial.

A las 13.30, en Sub 18, por el tercer lugar jugarán Banco Provincial con Alma Juniors de Esperanza, y a las 11, en Sub 16, por la tercera colocación, lo harán Banco Provincial con El Quillá. Previamente, a las 9, en Sub 14, por el tercer lugar se medirán El Quillá con Colón de Santa Fe.

Finalizados los partidos de damas en el sintético de la ASH, se realizará la entrega de premios de todos los torneos que se disputaron durante todo el año. El ente recor del hockey local invita a todos a participar y compartir un lindo momento donde habrá música y un ágape para aprovechar el cierre del año hockystico.

Este viernes, se disputará la jornada final del Torneo Recreativo de Caballeros, que tuvo la finalidad de darle competencia a los equipos de varones. A las 20.45, jugarán El Quillá B con Banco Provincial, y a las 21.30, Alma Juniors de Esperanza lo hará con La Salle Jobson. La final está prevista para las 22.15.

Convocatoria a asamblea

En un comunicado de prensa, se señala que el Concejo Directivo de la Asociación Santafesina de Hockey, convoca a Asamblea General Ordinaria para el miércoles 18 de diciembre, a las 19.30.

La misma se llevará a cabo en la sede de la institución ubicada en Salvador Caputto 3613, para tratar los siguientes asuntos. La consideración sobre los poderes de los clubes afiliados, lectura y aprobación de la memoria y balance.

Además, la elección de los miembros del concejo directivo: elección de los miembros del tribunal de disicplina, de la comisión revisora de cuentas, y elección de los integrantes del concejo de árbitros.