Se define el nuevo campeón del ascenso del Torneo Oficial

A continuación el detalle de la fecha y los distintos escenarios que se pueden dar en la noche del jueves.





21.30 Sanjustino vs. Almagro B





PARA TENER EN CUENTA





Banco Provincial

Una victoria ante Santa Rosa le entrega el campeonato porque en el mejor de los casos igualaría la 1ª posición con CUST pero tiene diferencia (+6) en enfrentamientos entre sí. CUST

Para ser campeón debe superar a Rivadavia B y esperar que Santa Rosa supere a Banco. Caso contrario no se moverá de la 2ª posición. Regatas Coronda

Su 3ª posición fue asegurada hace un par de fechas y no se modificará independientemente del resultado que consiga frente a El Quillá. Rivadavia B

Tiene que ganarle a CUST, o bien perder pero que también pierda Almagro B para quedarse con la 4ª posición (le ganó los dos partidos a las Águilas). Si pierde y los esperancinos suman un triunfo en San Justo perderán la ventaja deportiva en el cruce playoffs. Almagro B

Para subir del 5º al 4º lugar en la tabla final tiene que ganarle a Sanjustino y esperar que Rivadavia B pierde como local ante el ascendido CUST. Caso contrario seguirá en el 5º lugar y enfrentará a los Rojos con desventaja de campo. El Quillá

Con una victoria ante Regatas Coronda asegurará el 6º lugar y enfrentará a Regatas Coronda en el playoffs. También será 6º si pierde y al mismo tiempo cae GyE B. En tanto quedará sin chances si pierde y gana GyE B. GyE B

Necesita superar a Kimberley y esperar una mano de Regatas Coronda para acceder a la postemporada y enfrentarse con los corondinos.



Este jueves se desarrollarán los 5 encuentros correspondientes a la última fecha del Torneo Oficial A2. Los líderes Banco y CUST tendrán que visitar a dos duros escollos en esta jornada decisiva para determinar quien se queda con el título. Además se conocerá quien será el equipo que complete las series de los playoffs de reclasificación. A dicha instancia ya están clasificados Regatas Coronda, Rivadavia B y Almagro B.21.30 Santa Rosa vs. Banco Provincial21.30 Kimberley vs. GyE B21.30 Rivadavia B vs. CUST21.30 El Quillá vs. Regatas Coronda