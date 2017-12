Se define la competencia local de Mamis Hockey

El torneo de Mamis Hockey entró en la etapa de definición. La competencia que organiza la Asociación Santafesina de Hockey completó el pasado fin de semana partidos que estaban pendientes de disputa.

En cumplimiento de la primera fecha del Torneo Mercedes Aguirre, en el sintético local, por la copa de Oro, Utedyc cayó frnete a Cromo por 6 a 0, y luego, fue superado por Colón por idéntico marcador.

En el caso de Colón, primero se impuso a Suboficiales Sargento Cabral por 2 a 0, y luego, lo hizo ante Utedyc por 6 a 0. En la copa de Plata, CRAR de Rafaela superó con claridad a CEC por 5 a 0, y Universitario hizo lo propio con Alma Juniors de Esperanza por 3 a 2.

Este jueves 14 de diciembre se disputará la final de la categoría, la cual está pautada para las 20, entre Colón de Santa Fe con Universitario. El sábado 16, a las 14, por el séptimo puesto jugarán Utedyc con CEC; a las 15, por el quinto, Unión con CRAR de Rafaela; y a las 16, por el tercer lugar, Cromo lo hará con Alma Juniors de Esperanza.





131217 f2 mamis.jpg







Más actividad

El próximo viernes 15 de diciembre, a partir de las 21, se realizará la habitual entrega de premios de la zona campeonato, promocional y mamis hockey. En la cancha de la ASH, el viernes a las 16, habrá partidos Sub 12; a las 17, un amistoso entre el seleccionado Sub 14 y el Sub 16 de damas. Luego, a la 18.30, un amistoso entre caballeritos y caballeros; y a las 20, amistoso entre el seleccionado Sub 18 y el de primera división de damas.

En otro orden, el Concejo Directivo de la ASH, convocó para el próximo 27 de diciembre a Asamblea General Ordinaria, a las 18.30, en su sede de Salvador Caputto 3613, para entre otras cuestiones, la elección de los miembros del concejo directivo, miembros del tribunal de disciplina, comisión revisora de cuentas, elección del concejo de árbitros.

Una vez finalizada la Asamblea General Ordinaria se llevará a cabo la extraordinaria, para poceder a la modificación de los estatutos de la entidad rectora del hockey santafesino.