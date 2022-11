CRAI llega muy bien a esta instancia del torneo, ya que finalizó en la primera ubicación de la tabla de posiciones, resaltando que no perdió ningún partido. Se medirá con La Salle Jobson que fue derrotado en seis oportunidades. Igualmente, vale destacar que las Gitanas cuentan con una jugadora fuera de serie como es Florencia Villar, capitana, referente y goleadora.

Las chicas conducidas por Andrés Catelani se ha mostrado precisas, contundentes, llegan y convierten. Nada más que agregar. En estas instancias no se tiene muy en cuenta como llega cada uno, ni los antecedentes entre ambas alineaciones en la etapa regular. Igualmente, en la cuarta fecha CRAI derrotó a La Salle Jobson por 4 a 1, mientras que en la undécima fecha terminaron igualados 2 a 2.

El otro cruce se producirá entre dos muy buenos equipos, uno como Banco Provincial que al igual que las de Sauce Viejo perdieron dos cotejos cada uno a lo largo de la etapa inicial. En la 2° fecha terminaron empatados 0 a 0 en Sauce Viejo, y en la novena jornada disputada en Alto del Valle, fue victoria de las conducidas por Jomi Benítez por 3 a 1.

En la Zona Estímulo, en el estadio Sergio Antoniazzi, a las 18, una de las semifinales las animará El Quillá Amarillo con Argentino de San Carlos, y a las 19.30, Colón de San Justo lo hará con Universidad del Litoral. Los ganadores jugarán la final en el mismo escenario el domingo 4 de diciembre a las 19, y los perdedores lo harán a las 17.30.

hockey torneo oficial anuncio semifinales 2.jpg En Sub 16, Alma Juniors empató 1 a 1 con CRAI, pero por ventaja deportiva clasificó a la final el conjunto de Esperanza. Prensa ASH

Previamente, en Sub 16, jugarán El Quillá con Santa Fe Rugby en la ASH, y en Sub 14, en cancha de Quillá, lo harán Atlético Franck con Colón de San Justo. El lunes 28, en Sub 19, a las 20, jugarán Alma Juniors con Banco Provincial, y a las 21.30, El Quillá con Santa Fe Rugby. En el segundo estamento, también el lunes 28, en el Sergio Antoniazzi, a las 20, jugarán Colón de San Justo con El Quillá Amarillo, y a las 21.30, Atlético Franck con Argentino de San Carlos.

Arrancó la fase de definición del torneo Oficial

En una calurosa jornada de sábado se disputaron los cruces en otras categorías. En la Zona Campeonato, en Sub 14, El Quillá derrotó a Santa Fe Rugby por 1 a 0 con gol de Nahiara Mena, y CRAI goleó a Alma Juniors 5 a 0, con goles de Isabella Brasca en tres ocasiones, Martina Audicio y Robertina Corti. En Sub 16, Alma Juniors y CRAI empataron 1 a 1, con goles de Paulina Ruffo para las Gitanas y Natasha Arnaudo para las esperancinas. Las Lobas clasificaron a la final por ventaja deportiva.

En la Zona Estímulo, en Sub 16, Atlético Franck venció a Santa Fe Rugby Azul por 3 a 1 con goles de Morena Perino, Celina Invinkelried y Sofía Regis, mientras que el descuento para las Tricoloes lo consiguió Rocío Monzón. Por su parte, Argentino de San Carlos derrotó a Colón de San Justo por 3 a 2. En Sub 14, Argentino de San Carlos le ganó a CRAI Blanco por 4 a 0 con goles de Pilar Welchen (2), Lucía Eberhardt y Jazmín Lescano.

En semifinales de reserva, en la Zona Campeonato, El Quillá goleó a Banco Provincial 5 a 0 con goles de Virginia Suárez, Sofía Fernández, Ximena Mendoza, Luisina Paulon y Julia Quarchioni, mientras que Alma Juniors se impuso a La Salle Jobson por 4 a 1. Los goles para las Lobas los consiguieron Ivana Longoni, Ailén Braida, Cecilia Limido, y Tamara Roldán, mientras que Viviana Mihalik descontó para el colegial. En la Zona Estímulo, Colón de San Justo superó 1 a 0 con gol de Dolores Medina a Argentino de San Carlos, y Unión derrotó a Atlético Franck por 2 a 1 con goles de Evelyn Retamal y Romina Farioli, mientras que para las del departamento Las Colonias convirtió Dana Heinzen.