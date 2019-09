Se definen los torneos en Tucumán y Venado Tuerto

En las instalaciones de Natación y Gimnasia y en Los Tarcos, con la organización de la Asociación Tucumana de Hockey y la supervisión de la Confederación Argentina de Hockey se está disputando el Nacional de Clubes de Damas Sub 14.

En la tercera jornada de competencias, El Quillá consiguió imponerse a Atlético del Rosario por 1 a 0, en uno de los cotejos semifinales por el quinto al octavo lugar. El gol de la escuadra conducida por Gastón Rojas fue concretado por Juliana Bessone de corner a los 18 minutos del segundo tiempo.

Anteriormente, en la segunda jornada de competencia, El Quillá cosechó un triunfo, y una derrota en la competencia. Arrancó superando a Universitario Rugby Club por 1 a 0 con gol de Ema Fleischer de corner. Con esta victoria, las Tiburonas terminaron primeras en el grupo D con 6, seguidas por Popeye Béisbol de Salta con 3, y Universitario RC 0.

Posteriormente, en la etapa de cruces, en un intenso cotejo, cayó ante Barrio Parque de Córdoba por 3 a 2. Los tantos para las chicas conducidas por Gastón Rojas fueron concretados por Julia Ponzo y Juliana Bessone de corner.

Además, en semifinales, Liceo se impuso a Barrio Parque por 2 a 0, y Tucumán Rugby a Popeye Béisbol por 2 a 1. Luego, Los Cardos de Tandil venció a Banco Provincia por 4 a 2. En los cuadrangulares, La Torres le ganó a Trelew 2 a 1, y Natación y Gimnasia a Universitario 3 a 0.

thumbnail_1918 F1 SUB 14 NACIONAL EN TUCUMAN 3.jpg Gentileza Ricardo Charvey

Este domingo, por el quinto lugar, las Tiburonas santafesinas jugarán frente a a Los Cardos RC de Tandil. Por el séptimo puesto, jugarán Atlético del Rosario con Banco Provincia, por el tercer lugar se medirán Barrio Parque con Popeye Béisbol de Salta, y por el título, lo harán Liceo Rugby Club con Tucumán Rugby.

Más detalles

En el Regional de Clubes B Sub 14 de Damas que se disputa en el Country del Jockey CLub de Venado Tuerto se jugó la tercera jornada de competencia. En el caso de Santa Fe Rugby Club, en semifinales, Santa Fe Rugby Club logró golear a Sportsman de Rosario por 5 a 1.

Los goles de las Tricolores fueron concretados por Amparo Mayoraz en tres ocasiones, uno de Emma Favre de corner, y otro de Martina Orellano.Anteriormente, las Tricolores habían logrado empatar 2 a 2 con Old Resian de Rosario con goles de Emma Favre y Martina Orellano de corner.En el otro cruce de semifinal, Old Resian de Rosario superó a Unión Agrarios de Cerrito por 4 a 3 en la definición por penales, luego de haber igualado 1 a 1.

En el triangular por la reubicación, Chaco For Ever derotó a Huracán de Las Varillas 4 a 2, mientras que Jockey de Venado Tuerto lo hizo con Huracán por 3 a 1. En la jornada definitorio de este domingo, por el título, Santa Fe Rugby jugará frente a Old Resian de Rosario, mientras que por el tercer lugar lo harán Sportsman con Unión Agrarios de Cerrito.