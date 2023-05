Se definieron los cruces finales del Torneo Dos Orillas

Banco cayó 2-1 con Estudiantes y, así y todo, irá por el título. Las Kresteras se beneficiaron por el empate 2-2 entre Santa Fe RC y Alma Juniors. En Altos del Valle, los goles para las entrerrianas los consiguió Sofía Fouces en dos oportunidades, y Ruth Fuchs para las dueñas de casa.

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby se quedó en las puertas de la final tras el empate con Alma Juniors 2 a 2, en un partido que se concretó bajo una persistente lluvia. Para las chicas conducidas por Franco Porta marcaron Paulina Olsen en dos oportunidades, mientras que para las anfitrionas Sofía Garófalo y Pilar Benavides.

El Quillá se encaminaba a la victoria sobre Talleres 3-1, pero no pudo sostener la diferencia y terminó 3-3. Jugará ante Rowing por el tercer puesto. Las autoras de los goles para las Tiburonas fueron conseguidos por Yoana Aguilera, Ximena Mendoza y Lara Bracamonte, mientras que para las paranaenses lo hicieron Valentina Márquez en dos ocasiones y Justina Aspillaga.

Colón de San Justo aseguró su permanencia en el máximo nivel. El Conquistador selló su continuidad al ganarle 2-1 a Paracao a través de las conquistas de Valentina Castelay y Eugenia Amado. Por su parte, en el Sergio Antoniazzi, el Paraná Rowing le ganó a El Quillá Amarillo por 3 a 0, por lo que las Tiburonas volverán a jugar en el segundo nivel del torneo.

Universitario consiguió el ascenso

En el sintético de agua de la ASH, Universitario pudo cumplir y alcanzaron uno de sus objetivos de esta temporada. Tras vencer 2-1 a CAE Amarillo, las chicas de Mateo Walker e Iván Méndez regresan al máximo nivel. Nuevamente, fue letal desde la jugada fija para marcar diferencias mediante Aracelis Vigliengo y Cielo Gallo. Lo próximo que se viene será medirse ante Paraná HC por el máximo galardón.

image.png Universitario se impuso a Estudiantes Amarillo por 2 a 1, lograron regresar al máximo nivel del interasociaciones.

Colón no pudo ante la contundencia del Paraná Hockey y cayó vencido por 2 a 0, con goles de Celeste Rivasseau y Tiara Zapata en la etapa inicial. A Argentino de San Carlos no le alcanzó. Debía ganar y esperar un traspié de Paraná HC. Hizo su parte con el 1-0 ante CUAC mediante la conquista de Cecilia Rodríguez.

Sin embargo, según indica el reglamento, el encuentro que lo tendrá como protagonista por el tercer puesto ante Tilcara definirá la segunda plaza para la próxima temporada en la “A”, teniendo en cuenta que Paraná HC no dispone de Sub14 y para ascender debe tener línea completa.

Los cruces en los dos estamentos

En la Zona Campeonato A, por el título jugarán Banco con CRAI, y por el tercer puesto, Paraná Rowing con El Quillá (primera); en reserva, lo harán CAE con El Quillá (final), y Rowing con CRAI (tercer puesto); en Sub 19, CAE con El Quillá (final), y Banco con CRAI (tercer puesto); Sub 16, Rowing con CRAI (final), y SFRC con El Quillá (tercer puesto); Sub 14, SFRC con Talleres (final), y Rowing con CRAI (tercer puesto).

image.png Alma Juniors de Esperanza empató 2 a 2 con Santa Fe Rugby en Sauce Viejo con dos goles de Paulina Olsen.

En la Zona Campeonato B, en primera, la final la animarán Universitario con Paraná Hockey, y por el tercer puesto lo harán Tilcara con Argentino de San Carlos. En reserva jugarán CAE Amarillo con Paraná Hockey (final), y Talleres Blanco con Colón (tercer puesto); Sub 19, Atlético Franck con CUAC (final), y Talleres Blanco con Colón (tercer puesto); Sub 16, Rowing con Colón (final), y Atlético Franck con CUAC (tercer puesto); Sub 14, Tilcara con Colón (final), y Atlético Franck con Capibá (tercer puesto).