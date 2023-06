Se definió el operativo para el partido de Unión y los festejos de Colón

Gustavo Pucheta, subsecretario de seguridad preventiva del Ministerio de Seguridad Provincial. habló con LT10 (AM 1020), donde especificó cómo se trabajará al respecto y reveló: "Nosotros hacemos un relevamiento a las redes sociales, sobre todo de las abiertas, y no verificamos nada más allá del domingo a las 19. La información que tenemos es que va a ser un festejo ahí en la costanera, con tira de fuego artificial y algo más, y va a ser de las 19 a las 21 horas, pero solo en el lugar".

"La policía va a hacer una prevención especial en el lugar, por el tema del corte de tránsito, si hay que hacerlo, y para que no haya ningún tipo de inconveniente en los alrededores, sobre todo a los transeúntes, automovilistas y vecinos del lugar", agregó Gustavo Pucheta en otro tramo.

hinchas colón.jpg Prensa Colón

Sobre si se pudo postergar el partido de Unión, contó: "Nosotros tenemos la potestad junto con la municipalidad, de no habilitar el estadio, pero en este caso el estadio no tiene nada que ver, hay que ser absolutamente claros. Es una cuestión de seguridad nuestra que teníamos el inconveniente de que Colón podía hacer los festejos durante la noche, que hasta ahora no lo confirmaron, creemos que no, que no va a ser así, que va a ser solamente en la costanera, con la policía decidimos incorporar estos dos cortes nuevos y vamos a estar mucho más atentos que lo que habitualmente estamos para que no ocurra ningún inconveniente".

Y en el final, Gustavo Pucheta reveló: "Las puertas van a estar abiertas a partir de las 9, los cortes de tránsito una hora antes, a las 8, así que no vamos a tener problemas de tiempo. Que la gente no se desole ahora, porque si tenemos ese inconveniente, se va a golpear. va a producir alguna aglomeración de personas".