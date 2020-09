Cuando se pensaba que estaba todo dado para que el fútbol en Argentina vuelva en la última semana de septiembre, la suba en los contagios de coronavirus echó para atrás con esa idea primaría. Una noticia que tiene muy expectantes a los clubes y también a la gente, que está ávida de ver rodar otra vez la pelota, sabiendo que el escenario es complejo por donde se lo mire. Al parecer, hubo una comunicación entre AFA y el Ministerio de Salud, en la que se decidió postergar el inicio hasta, al menos, hasta mediados de octubre.

Según el sitio Doble Amarilla, el arranque podría ser el domingo 11 de octubre o, lo más probable, el viernes 15 del mismo mes. Si la situación lo permite, el fin de semana anterior se realizarían partidos amistosos. En un principio, se había establecido el 25 de septiembre como la vuelta a la competencia. Los clubes venía entrenando hace prácticamente un mes, pero solo en lo físico. Se especulaba con una nueva habilitación para ensayos futbolísticos, pero esto demora todo.

Pelotas.jpg Tras una comunicación entre AFA y el Gobierno, se desestimó que el fútbol vuelva en septiembre y se analiza todo para octubre.

Con esta postergación, las autoridades deberán analizar la estructura del torneo: o se mantiene el formato que trascendió en su momento y se avanza hacia enero, o se buscará otro tipo de campeonato. La opción más viable por ahora es la primera.

El Gobierno había puesto en duda el inicio del torneo para fines de septiembre debido a la alza en los números de contagios y fallecimientos por la pandemia del coronavirus. Con provincias analizando retornar a Fase 1, fuentes de gobierno consideran que "hoy el fútbol no es una prioridad".

Pese a esto, desde el Gobierno no quería tomar unilateralmente esta decisión por lo impopular de la medida. Es por eso, que se llegó a un consenso con las autoridades del fútbol para que la decisión sea compartida. Cabe aclarar que, por el momento, esto no afecta a los equipos que tienen que viajar o recibir a sus rivales de copas internacionales. Más que nada, porque Conmebol sigue firme en no seguir postergando por las presiones económicas que hay.