Se lanzó el programa "Paremos la Pelota"

Tal como estaba previsto, se presentó en la sede la Liga Santafesina de Fútbol el programa Paremos la pelota. El mismo tiene como objetivo erradicar la violencia en las canchas. La actividad fue encabezada por Axel Menor, presidente de la Liga Santafesina de Fútbol; y los concejales del Frente Progresista Cívico y Social, Leandro González y Emilio Jatón

También se encontraban presentes, el concejal Marcelo Ponce y Franco Ponce de León; el secretario de áreas metropolitanas del gobierno provincial, Leonardo Simoniello; y los funcionarios de la secretaría de deportes de la provincia, Andrés Nocioni y Adrián Alurralde.

El presidente de la Liga Santafesina comentó que "queremos que los niños cambien el pensamiento que hay que ganar sí o sí. Es por eso que son fundamentales nuestros profesores y dirigentes, que son los que les inculcan estos valores". "Nosotros contamos con delegados en cada institución y en cada categoría, que vamos a ir capacitando para que transmitan estos valores, están también los jugadores y referentes que van a venir a hacer esta charla" expresó el máximo dirigente liguista.

Menor también opinó que "el mensaje es claro sobre todo a los padres, que tiene base en no gritar, no insultar, de que los chicos no tengan esa presión dentro de la cancha. Es lo que tratamos de inculcar, que es uno juego, y que los chicos van a divertirse".

El programa tiene su base en lo siguiente: Papá y mamá, queremos divertirnos jugando, para eso: no me grites en público, no insultes al árbitro ó a mis rivales; estoy haciendo lo mejor que puedo. También se pide; respetá las decisiones del entrenador, divertite viéndome jugar, recordá que siempre podemos equivocarnos, no olvides que es solamente un juego, guiame para seer un buen compañero, tu apoyo es importante.

El concejal Leandro González destacó que "esta iniciativa tiene como objetivo transmitir algunos valores vinculados con la no violencia y bajar los decibeles, por eso se llama Paremos la pelota. Por allí vemos acciones muy positivas en el marco de la Liga, y el fútbol de nuestros barrios, relacionado con el juego colectivo, los valores que transmite el deporte".

"También muchas veces por allí se generan tensiones en el ámbito del juego, que tiene que ver con los padres, que buscan el éxito a toda costa, desde una temprana edad. Y hay líderes que pueden colaborar, como los capitanes, dirigentes, que creemos que pueden aportar su granito de arena" consideró el edil de nuestra ciudad.