Se le salió la cadena a Lunati: "Roldán es un cagón"

"El juez no tiene muñeca. Es el prototipo de árbitro de Oscar Ruiz. Son mediocres y no se la juegan. es un cagón", expresó en diálogo con el programa Liberman Online. Pero eso no fue todo, porque además, agregó: "No podés poner el VAR en una semifinal, cuando nadie entiende nada de cómo hacer eso".





"Esto es para todos los que hablan boludeces. Si River tuviera tanto peso en la Conmebol, lo de ayer (por este martes) no pasaba. Tiene que hacer la protesta ante FIFA, aunque no pase nada. Hay que dejarlo como antecedente", expuso con mucha ira. , aunque no pase nada. Hay que dejarlo como antecedente", expuso con mucha ira.





En el final, no se aguantó: "Como dijo el presidente de Lanús (Nicolas Russo), a llorar a la iglesia; ahora, por el choreo tecnológico, no. No quiero pensar que le pasaron factura a River por un doping. Yo no puedo pensar eso".