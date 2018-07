¿Se podrá disputar el Clásico el mismo fin de semana que el Súper TC2000?

El fútbol argentino ya se vive a pleno. Este jueves se sorteó el fixture de la próxima Superliga, donde se confirmó que el Clásico santafesino se disputará en la 4ª fecha, en el estadio Brigadier López. Antes de esto, la dirigencia de Colón elevó una petición de que se lleve a cabo en el Cementerio de los Elefantes atendiendo a que el único derby en el certamen anterior de produjo en el 15 de Abril. Desde la organización convalidaron esto y por eso la expectativa irá creciendo a medida que pasen los meses.





Cuando todos fueron a mirar en qué fin de semana se podría jugar, el calendario indicó que sería el 1 o 2 de septiembre. Desde el Ministerio de Seguridad siempre pregonan la idea de que sea en horario diurno y preferentemente un domingo para evitar que los posibles festejos se prolonguen. De igual modo, la que manda en este sentido siempre es la televisión y la relevancia de los equipos grandes es lo que prevalece, por lo tanto muchas veces las proposiciones externas son tomadas con pinzas.





Clásico santafesino.





De igual modo, hay un detalle que no puede ser pasado por alto y es que ese fin de semana se realizará la gran fiesta del Súper TC2000 en Santa Fe en el tradicional Callejero. Por toda la logística, siempre son dos los capítulos, siendo el más atractivo el del sábado por la noche, por todo el colorido que ofrece, pero algunas veces una sola puesta en escena.





Obviamente que se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los organismos de control de la Municipalidad, quienes comenzaron a recibir constantes llamados al respecto. Obviamente que desde la Superliga no contemplaron este detalle no menor para la capital provincial, ya que son dos de las citas más esperadas del año. No solo por lo que representa el choque entre sabaleros y tatengues sino también la concurrencia masiva que tiene el Súper TC2000, que le genera un gran rédito económico a la ciudad, además de impulsar el turismo.





Super TC2000.





A partir de ahora comienzan los movimiento para saber cuáles son los pasos a seguir. Está claro que ambas cosas no pueden confluir. Primero, porque el Clásico es un espectáculo muy popular y eso podría quitarle atención a la actividad fierrera, algo que podría reflexionarse también a la inversa, porque incluso llega público de otras provincias y ciudades cercanas, que hacen un esfuerzo importante para ver algo que solo se da una vez en la temporada.





Es complejo entrar en el terreno de las especulaciones, porque esto es muy fresco y no hay más novedades al respecto, pese a las confirmaciones de las fechas. El fútbol en Santa Fe se vive de manera enfervorizada, pero el Súper TC2000 tiene lo suyo, más que nada por las ganancias que aporta y que por ende no se puede dejar.





Super TC2000.





Serán días movidos en torno a este tema, que ya se adueño de una escena que promete tener momentos muy intensos en los capítulos que vienen. ¿Se cambiará la fecha de algunos de los espectáculos?