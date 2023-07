Se pone en marcha el Regional del Litoral Femenino

En la presente temporada competirán las divisiones mayores A y B, juveniles A y B y también pre-juveniles, con el formato de encuentros, en este último caso reservado para jugadoras de 13, 14 y 15 años, lo cual no deja de ser muy positivo para el crecimiento del rugby femenino en la región.

De la competencia Regional participarán en el principal estamento; Cha Roga y Querandí RC por la Unión Santafesina, Old Resian y Jockey de Venado Tuerto por Rosario, mientras que por Entre Ríos lo harán Echagüe de Paraná y Central Entrerriano. En el segundo estamento de mayores competirán Alma Juniors de Esperanza y Corondá Rugby Club por Santa Fe; Logaritmo y Caranchos por Rosario; Pirañas y Gualeguay Central por Entre Ríos.

En juveniles A lo harán Cha Roga y Corondá RC por Santa Fe, Gimnasia de Pergamino y Old Resian por Rosario, y Curiyú y Cultural de Crespo por Entre Ríos. En tanto, en juveniles B, lo harán Capibá y Echagüe por la UER, mientras que Queradní Rugby Club y Alma Juniors de Esperanza lo harán por la Unión Santafesina. También se jugará un Encuentro Regional del Litoral en categoría PreJuveniles, donde serán protagonistas combinados de la USR, URR y la UER.

En el Regional del Litoral de Mayores A, la Zona 1 la integran Cha Roga, Querandí y Jockey de Venado Tuerto, mientras que la Zona 2 la conforman Old Resian, Echagüe y Central Entrerriano. En el Yarará jugarán Cha Roga con Querandí (10.40), Echague con Central Entrerriano (11), Querandí con Jockey de Venado Tuerto (12), Central Entrerriano con Old Resian (12.20), Jockey de Venado Tuerto con Cha Roga (13.20), y Old Resian con Echague (13.40).

En el grupo de Mayores B, la zona 1 la componen Alma Juniors, Corondá y Logaritmo de Rosario, mientras que a la zona 2, Caranchos, Pirañas y Gualeguay Central. En la jornada inicial jugarán Alma Juniors con Corondá (10), Caranchos con Gualeguay (10.20), Coronda con Logaritmo (11), Gualeguay Central con Pirañas (11.20), Logaritmo con Alma Juniors (12) y Pirañas con Caranchos (12.20).

En juveniles A se medirán Curiyú con Coronda (10), Cha Roga con Cultural de Crespo (10.20), Coronda con Gimnasia de Pergamino (11.20), Cultural de Crespo con Old Resian (11.40) y Gimnasia de Pergamino con Curiyú (12.40) y Old Resian con Cha Roga (13). En el caso de juveniles B, a las 14, jugarán Capibá-Echague con Querandí-Alma Juniors, y a las 15, lo harán Querandí-Alma Juniors con Capibá-Echague. En prejuveniles, a las 10.40 se medirán Invitación UER con Santa Fe; 11.40, Santa Fe con Invitación Rosario, y a las 12.40, Rosario con Entre Ríos.

Este domingo 23 de julio en las instalaciones del Club San Jorge, en el departamento San Martín se jugarán las finales del Torneo Cuenca Lechera que organiza el área de Desarrollo de la Unión Santafesina de Rugby. A las 15.30, con el arbitraje de Martín Jaime, se medirá Los Toros de Brinkman de Córdoba frente a los Guaycurúes de la ciudad de Sunchales.

La final de plata dará comienzo a la 14, con el referato de Carlos Recce, y será el cruce entre los Cuíses de Porteña con San Jorge Rugby Club. La final de la copa de Bronce se desarrollará en Freyre, donde Los Chacales de dicha ciudad cordobesa jugará frente a Ceres Rugby Club a partir de las 15, con el seguimiento de Luchetti.