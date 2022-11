Se ponen en marcha los playoffs en el Torneo Oficial de Hockey

Otro de los encuentros más parejo de esta serie se dio en Primera División. Las dirigidas por Enzo Preli fueron más incisivas en ataque y se llevaron la victoria 3-2. Ganaban por los goles de Agustina Fernández, Yoana Aguilera y Gina Raviolo, tantos que le dieron mucha tranquilidad.

Sin embargo, Uni demostró entereza y mucho sacrificio. A partir de la “electrizante” Florencia Tolosa quien resultó clave para desequilibrar mostrando toda su potencia ofensiva y poner a su equipo en partido. Fue por un remate potente de “Arita” Vigliengo a la salida de un córner corto y después con un penal que Ro Tolosa cambió por gol. Hacia el final, el partido se hizo muy luchado con ambos buscando. Lo tuvo “Popi” Tolosa con una arremetida individual donde eludió a varias marcas, pero no pudo ser precisa en la definición.

Además, se completó la undécima fecha con el triunfo de CRAI en Séptima División 5-0 sobre La Salle. Las chicas de Nicolas Sequeira controlaron los pasajes con presión en la salida de rival, ambición en la búsqueda ofensiva y despliegue colectivo. Así hilvanó varias situaciones para romper el marcador. Joaquina Salva, Martina Audicio en tres oportunidades y Clara Dodorico inflaron la red para el elenco de la autopista.

Este viernes 25, por la Zona Campeonato, en reserva, en la ASH, a las 20.30, jugarán La Salle Jobson con Alma Juniors, y a las 22, El Quillá con Banco Provincial, mientras que, por la Zona Estímulo, en el Sergio Antoniazzi, a las 20.30, jugarán Unión con Atlético Franck, y a las 22, Argentino de San Carlos con Colón de San Justo.

El sábado 26, por la Zona Campeonato, en la ASH, en Sub 14, a las 9, jugarán Santa Fe Rugby con El Quillá, y a las 10.30, lo harán CRAI con Alma Juniors de Esperanza, mientras que a las 12, en Sub 16, jugarán Alma Juniors con CRAI. En la Zona Estímulo, en el Sergio Antoniazzi, en Sub 14, a las 9, jugarán Argentino de San Carlos con CRAI Blanco; en Sub 16, a las 12, Atlético Franck con Santa Fe Rugby, y a las 10.30, Argentino de San Carlos se medirá con Colón de San Justo.