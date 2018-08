Se presentó el Callejero de Santa Fe

El Callejero de Santa Fe, una de las fechas más importantes y exigentes del año, tuvo su presentación esta mañana en el Molino Marconetti, ubicado en el dique 2 del puerto local. El lanzamiento de la octava fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000, tendrá epicentro en el Circuito Callejero Santa Fe Ciudad los días 1 y 2 de septiembre.

Del encuentro con los medios de comunicación fue encabezado por el intendente de la ciudad de Santa Fe, doctor José Manuel Corral; el presidente del Súper TC2000, Antonio Abrazián; la funcionaria municipal Andrea Valsagna; y los pilotos Manuel Nicolás Luque, santafesino que corre con Toyota; el cordobés Facundo Chapur, y el entrerriano Mariano Werner.

El jefe de gobierno local señaló: "Es una alegría muy grande a esta altura del año estar presentando una nueva edición del callejero. Lo cual pone nuevamente a Santa Fe en la escena nacional. Para la ciudad es una nave insignia de recibir gente que nos viene a visitar".

"Una de las cosas más importantes que tenemos en el año para convocar es el Callejero, sabemos que una carrera especial, es la undécima nocturna, es un orgullo porque hay muy pocas en el mundo. Es un escenario que sirve para que los pilotos, que todos admiramos, por la valentía que hay que tener para ir a gran velocidad entre las paredes", destacó el intendente santafesino.

Por su parte, Abrazian, explicó: "Estamos muy contentos de volver a Santa Fe, en primer lugar quiero agradecer a la Municipalidad por todo el esfuerzo que se hace para concretar este evento. No solamente por el inconveniente que generamos para el conjunto de la población, sino por el esfuerzo económico, el compromiso de volver a hacerlo. Para la categorías es la fecha más importante, la que todos queremos hacer, y para la que comenzamos las reuniones en febrero pasado".





El dirigente de la categoría más importante de nuestro país, sostuvo: "En el Callejero se reúnen todos los conceptos de automovilismo que nosotros queremos. Año a año le vamos agregando cosas, que hace que sea una fiesta, queremos que la gente disfrute. Los cambios en la pista son pocos, en la curva de la cervecería, y el ingreso nuevo a boxes. Estaremos haciendo por primera ve el fan zone, un sector para los fanáticos, con acceso libre para todos, no solamente para los que están en boxes".

El crédito santafesino

El piloto del Toyota Gazoo Racing, Manuel Nicolás Luque, destacó: "Realmente es algo único, la cantidad de veces que lo tuve que ver desde abajo, ya que la última vez que competí fue en 2013. Si me das una fecha para elegir, esta es la que más me atrae. Es linda, es un desafío, es la única que puede transmitir a la gente, con la cercanía, los paredones, llega a transmitirse a la gente".

"Voy a tener la chance de estar ante mi gente, ante los santafesinos,y por eso estoy muy agradecido por el apoyo que me brindó la categoría. Correr en las calles por la que paso todos los días, y con un auto de Súper TC2000, no me lo voy a olvidar nunca", agregó el volante de nuestra capital que corre con Toyota Corolla.





A su turno, el cordobés Facundo Chapur (Citröen C4 Lounge) señaló: "Me siento un afortunado del automovilismo de ser parte de la fiesta del Callejero, será en mi caso el cuarto o quinto. Como piloto, si tenés que elegir una prueba, creo que la de Santa Fe es la más exigente. Eso es lo que nos atrae, los desafíos, y nos llena, es donde todos queremos ganar. Y es por eso que se trabaja tanto".

El paranaense Mariano Werner (Peugeot 408), comentó: "Quiero felicitarlos por el gran evento que hacen en conjunto, en mi caso paso mucho tiempo en Santa Fe, y cuando llega la época del Callejero se ven los avances y lo linda que está la ciudad. Como piloto es una fecha que me gusta estar, hay que estar concentrado, ya que genera mucha adrenalina. El mismo domingo pasado, cuando terminamos en Oberá nos pusimos a pensar que la próxima es en el Callejero".

El piloto entrerriano sostuvo: "Te genera una sensación especial, porque ya estás pensando en como ser rápido, en que el auto doble bien, que traccione, que frene, y que todos están pendientes de eso. La refrigeración suficiente para no solamente andar rápido, sino para atacar al de adelante".

"Me parece que va a ser un Callejero pintoresco y difícil como todos los años, en el cual nos pone a prueba y todos queremos ganar. Porque cuando uno observa las imágenes, ve los fuegos artificiales, y ese podio, no se lo quiere perder", cerró señalando el volante de la vecina provincia.