Se presentó el partido Los Pumas con Gales

En el Patio de la Cervecería Santa Fe se efectuó el lanzamiento oficial del test match entre Los Pumas y Gales a disputarse en Santa Fe. El cotejo se jugará el sábado a las 16.40, en el estadio Brigadier López de Club Atlético Colón.

La reunión con la prensa fue encabezada por el presidente de la Unión Santafesina de Rugby, Esteban Fainberg; el miembro del concejo directivo de la UAR, Jorge Bruzzone; el head coach de Los Pumas, Daniel Hourcade y su capitán, el platense Agustín Crevy; el presidente de la Unión Gales de Rugby, Garrett Davis; y uno de los entrenadores, John Edward, y el jugador Hadleigh Parkes.

Completaron el lanzamiento el vicegobernador de la provincia, contador Carlos Fascendini , y la secretaria de desarrollo estratégico de la Municipalidad de Santa Fe, Andrea Valsagna. También se encontraban presentes, el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Álvaro Gaviola; el subsecretario de deportes provincial, Carlos Iparraguirre; miembros del concejo directivo de la Unión Santafesina de Rugby y de los clubes de la ciudad.

El primero en hacer uso de la palabra fue Esteban Fainberg, quien señaló que "este es un evento que lo esperamos durante meses. Por eso quiero felicitar a todos los clubes que integran la Unión Santafesina por el compromiso con el que han abordado este evento. El trabajo de todos ha sido muy importante. Gracias al gobierno de la provincia de Santa Fe y a la Municipalidad de Santa Fe porque siempre nos acompaña en estos eventos".





"Agradezco el apoyo que recibimos por parte del gobierno de la provincia y de la ciudad. Como todos los años la Unión refrenda su visión Federal y volvemos a jugar en el interior del país. Esto es un política que mantiene, porque nos parece que es una decisión que le hace bien a todo el país".

El vicegobernador Carlos Fascendini señaló que "la provincia de Santa Fe, desde el gobierno de Miguel Lifschitz, tiene una gran apuesta hacia el deporte. Por eso todos los deportes que podemos promocionar y apoyar, lo hacemos, pero eso no sería posible si no tuviéramos también el material y la gente dispuesta, y las organizaciones locales que pueden llevar adelante un evento de esta magnitud".









"La estrategia que intentamos hacer el sábado pasado no la pudimos llevar a cabo. No pudimos jugar, ellos demostraron una muy buena defensa y a nosotros no nos salían las cosas. Creo que no estuvimos a la altura de las circunstancias, y por eso estuvimos entrenando las cuestiones que tuvimos falencias. Sobre todo en la organización del juego" expresó el capitán Agustín Creevy.





El entrenador Daniel Hourcade sostuvo que "estamos esperando esta revancha, este desafío, porque tuvimos una muy buena semana de entrenamiento. La semana anterior pasó igual, pero eso no significa nada. Tenemos un rival que está potenciado con el partido que hicieron, con chicos que están buscando un lugar para ir al Mundial. Gales es un duro rival, tenemos un partido complicado, pero nosotros tenemos una deuda con nosotros mismos. La estrategia no va a ser otra cosa que poder plasmar el plan de juego, el que no pudimos hacer la semana pasada en San Juan"-

El presidente de la Welsh Rugby Union, Gareth Davies, manifestó que "le agradecemos a todas las autoridades, es una conferencia muy vivaz, a la gente de la UAR; a Hourcade y a Crevy, y nos dimos cuenta de la dimensión e importancia que le dan al partido, cuando vimos todo este movimiento. Estamos muy contentos de venir a jugar a Santa Fe, y marca los 50 años de la primera vez que se jugó un test entre Gales y Argentina ".