Se presentó la llegada de la Antorcha Olímpica a Santa Fe

El tour de la antorcha olímpica pasará este fin de semana por la ciudad de Santa Fe. Por primera vez tendrá como protagonista a deportistas y personalidades futuras, que junto a la comunidad recorrerán lugares emblemáticos de nuestra capital.

En el Centro de Convenciones de la Estación Belgrano se presentó oficialmente la llegada del tour de la Antorcha Olímpica a nuestra ciudad. La reunión con la prensa fue encabezada por el intendente José Manuel Corral; la secretaria Desarrollo Social, Cecilia Battistutti; la presidenta del Ente de Coordinación del Área Metropolitana, Adriana Molina y la secretaria de Cultura municipal, Patricia Pieragostini.

También se encontraban presentes, el profesor Fabián Bochatay, presidente de la Asociación Santafesina de Vóley; Roberto Monti, presidente de la Asociación Santafesina de Básquet ; Juan Alberto Scarpín, actual presidente de la Federación Santafesina de Atletismo ; el exbasquetbolista Ricardo De Cecco, en representación de su hijo Luciano; la garrochista Valeria Chiaraviglio, y el secretario de deportes de la ciudad, Ignacio Rodríguez, entre otros.

"La antorcha olímpica que como se realizan los juegos olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, va a pasar por algunas ciudades del país, y tenemos la fortuna que pase por Santa Fe. Creo que va a ser la foto más linda de la antorcha porque en ningún lugar va a lucir tanto como en nuestro puente Colgante" señaló el intendente José Corral.





8818 f2 antorcha olimpica.jpg







El jefe de gobierno local comentó: "A ello hay que sumarle nuestros deportistas que dejan importantes valores, porque además de la dedicación y la excelencia que logran con sus marcas, lo más importante como decía son los valores".





Relevistas santafesinos

La santafesina Virginia Zonta será una de las relevistas, y se mostró muy satisfecha por la designación al señalar que "nunca me imaginé que iba a ser elegida una de las relevistas. Cuando uno lo veía en otros países, decía que lindo que debe ser poder llevar la antorcha, y ahora que me toque a mí, me pone muy orgullosa".

"No me lo esperaba, es un mimo muy lindo que le hace al deportista, porque es una de las satisfacciones que poder tener. Todo lo que sea parte del movimiento olímpico, la antorcha, y el fuego, simbolizan mucho. Uno cuando está en la ceremonia de inauguración es un momento inolvidable, te queda marcado y te queda la imágen de tan significante acontecimiento", contó una de las mejores exponentes del beach volley.

A su turno, el nadador santafesino Santiago Grassi, contó que "Es una alegría muy grande, llevar la antorcha es sin dudas algo excelente para cualquier deportista. Me enteré que el 11 de agosto venía la antorcha en Santa Fe, me puse contento porque lo iba a poder ver, y a los pocos días me convocaron para ser uno de los relevistas. Sin pensarlo dije que sí, es una alegría enorme, porque fui parte de los Juegos Olímpicos de Beijing, y se todo lo que esto involucra y se siente".





8818 f3 antorcha olimpica.jpg







El deportista formado en el Club Unión, y actualmente viviendo en Estados Unidos, consideró: "Claramente sentirse reconocido de este modo es algo muy lindo, porque no es fácil llegar a este nivel y menos a un juego olímpico, por lo tanto, haber sido elegido un relevista se siente muy bien".

El evento se se desarrollará el próximo sábado a las 17 y tendrá como protagonistas a deportistas, personalidades de la cultura y de la comunidad de la ciudad que portarán la llama olímpica recorriendo lugares emblemáticos como la Costanera Este, y el Puente Colgante hasta llegar al Monumento del Brigadier Estanislao López, emplazado en la Costanera Oeste. La propuesta, que cerrará con un espectáculo musical para disfrutar en familia, se realizará previo al inicio de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tendrán lugar del 6 al 18 de octubre en Buenos Aires.