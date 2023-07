Se puso en marcha el Regional del Litoral Femenino

En el caso de la Unión Santafesina de Rugby, estuvo representado por Cha Roga Club, Querandí RC, Alma Juniors de Esperanza y Corondá Rc, mientras que por la Unión de Rugby de Rosario lo hicieron Old Resian, Jockey de Venado Tuerto, Logaritmo y Caranchos. Por la UER lo hiciereon Echagüe, Central Entrerriano, Pirañas y Gualeguay y Central.

En la división mayores A, Cha Roga se impuso a Querandí 60 a 0, Echague a Central Entreriano 22 a 0, y Querandí cayó frente a Jockey de Venado Tuerto 47 a 0. Posteriormente, Old Resian se impuso a Central Entrerriano 38 a 5, Cha Roga hizo lo propio con Jockey de Venado Tuerto 19 a 0, y Querandí RC doblegó a Central Entrerriano 7 a 0.

Posteriormente se dieron los cruces para la definición de la jornada inicial, en el cual el ganador resultó Cha Roga Club al ganarle a Old Resian de Rosario por 17 a 7. En el tercer puesto quedó Echagüe de Paraná al vencer a Jockey de Venado Tuerto 14 a 0, y quinto fianlizó Central Entrerriano al derrotar a Querandí por 29 a 0.

En el caso de la categoría Mayores B, Alma Juniors de Esperanza le ganó a Coronda 32 a 0, Caranchos a Gualeguay Central 10 a 0, Logaritmo a Coronda 34 a 0, Pirañas a Gualeguay Central por 34 a 0, Alma Juniors de Esperanza por 12 a 0 y Caranchos de Rosario a Pirañas 12 a 10. El campeón fue Caranchos al ganarle a Alma Juniors 17 a 7, y tercero quedó Pirañas al superar a Logaritmo 24 a 10. Por su parte, Gualeguay Central finalizó quinto tras ganarle a Coronda por 46 a 0.

Regional2.jpg Las juveniles de Cha Roga se consagraron campeonas en la primera fecha disputada en Rowing. Gentileza Prensa Cha Roga

En Juveniles A, Coronda le ganó a Curiyú 19 a 17, Cha Roga a Cultural 26 a 12, Gimnasia de Pergamino a Coronda 21 a 5, Old Resian a Cultural 22 a 5, Gimnasia de Pergamino a Curiyú 10 a 0, y Cha Roga Club a Old Resian 22 a 7. El ganador fue Cha Roga tras superar a Gimnasia de Pergamino 12 a 0, tercero fue Old Resian al vencer a Coronda 19 a 0, y quinto Curiyú al imponerse a Cultural 22 a 5. En Juveniles B, Capibá/Echague vencieron a Querandí/Alma Juniors 34 a 0, y luego, el bloque entrerriano derrotó al santafesino 24 a 5. En cuanto al encuentro prejuveniles, Invitación UER le ganó a Santa Fe 10 a 5, Rosario a Santa Fe 40 a 0, y Rosario a Entre Ríos 20 a 10.

La tabla de posiciones Mayores A quedó del siguiente modo: Cha Roga 6; Old Resian 5, Echagüe 4, Jockey Club de Venado Tuerto 3, Central Entrerriano 2 y Querandí RC 1. En Mayores B las posiciones están así: Caranchos 6, Alma Juniors 5, Pirañas 4, Logaritmo 3, Gualeguay Central 2 y Coronda 1. En Juveniles A, Cha Roga es el puntero con 6, lo siguen Gimnasia de Pergamino con 5, Old Resian 4, Coronda 3, Curiyú 2 y Cultural 1.

El plantel superior de Cha Roga estuvo integrado por Celeste Abba, Joana Arce, Carolina Casal, Micaela Gutiérrez, Elizabet Ponce, Celmira Quiroga, Magalí Rodríguez, Tamara Rojas y Martina Wallburg. El mánager es Valeria Devoto, Joaquín Araujo el preparador físico, mientras que Miguel Ruppel y José Jacquat son los entrenadores. El conjunto juvenil Cangrejo estuvo conformado por: Lucía Bosso, Kiara Duglini, Luana Franco, Yael Fugas, Naiara Leguizamón, Valentina Maillier, Agustina Mattei Fiamma, Agustina Retamar y Trianda Villordo.

El equipo de Querandí RC lo integraron las siguientes chicas: Aylin Schemberger, Giulina Furlani, Ximena Cano, Camila Rojas, Giuliana Leguiza, Micaela Zanabria, Laureana Furlani y Valentina Duarte. El head coach es Facundo Maglianesi y los ayudantes Lautaro Puy y Bárbara Romero. Los preparadores físicos son Ana Sosa y Tamara Herzog, mientras que Valeria Retamoso y Desiré Perri los managers.