Se puso en marcha la Copa Santa Fe de fútbol

Por el clima que acechó la provincia durante el fin de semana, sólo pudieron disputarse cuatro encuentros de ida de la ronda inicial de la Copa Santa Fe





Salvo el correspondiente a la Liga Deportiva del Sud, que se disputará el miércoles, los restantes serán el próximo fin de semana al igual que las vueltas de los que se desarrollaron este domingo.





Liga Reconquistense: Tigre de Avellaneda 2 (Javier Berti y Alejandro Duarte)-Atlético Matienzo 0





Liga Galvense: Irigoyense 1 (Rodrigo Mauro)-Unión Deportiva y Cultural 2 (Facundo Buttazzoni, Maximiliano Medina)





Liga Paivense: El Pirata 2 (Juan Jaime y Héctor Sosa –p-)-Central Helvecia 0





Liga Rafaelina: Ferro 2 (Hernán Haspert y Fernando Romero)-Peñarol 1 (Cristian Arias)





Lo que viene:





Miércoles 9 de mayo:





Encuentro de ida -21:00-





Liga Deportiva del Sud: Firmat F.C. vs C.A. Argentino





Domingo 13 de mayo:





Encuentros de ida -15:30-





Liga Verense: Deportivo Unión de Crespo vs Huracán F.C





Liga Ocampense: Ex Alumnos de San Antonio vs Soc. C. Huracán





Liga Interprovincial: Arteaga MSB vs Federación





Liga Cañadense: Defensores de Armstrong vs ADEO





Liga Casildense: 9 de Julio de Arequito vs Belgrano de Arequito





Liga Venadense: Jorge Newbery vs Belgrano de Santa Isabel





Liga Departamental San Martín: : C.A. Nuevo Piamonte vs C.A. Sastre





Liga Sanlorencina: Beltran F.C. vs C.A. Timbuense





Liga Totorense: C. Sportivo Rivadavia de San Genaro vs C. Totoras JR.





Liga Regional del Sud: C. Unión Arroyo Seco vs C. Porvenir Talleres de V. Constitución.





Liga Rosarina: C. Morning Star vs C. Ateneo Pablo VI





Liga Esperancina: C.A. Unión vs Asoc. Dep. Juventud





Liga Santafesina: C.N. El Quillá vs C.A. Sanjustino





Encuentros de vuelta -15:30-





Liga Reconquistense: Atlético Matienzo vs Tigre de Avellaneda





Liga Galvense: Unión Deportiva y Cultural vs Irigoyense





Liga Paivense: Central Helvecia vs El Pirata de Los Zapallos





Liga Rafaelina: Peñarol vs Ferro