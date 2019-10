Se realizó el Encuentro de clubes e instituciones barriales

En las instalaciones del club Banco Provincial en el barrio de Guadalupe, se realizó esta semana el Encuentro de Clubes e instituciones barriales. El mismo contó con la presencia de Victor Lupo, ex secretario de deportes de la Nación, y Claudio Rial, de la Unión Nacional de Clubes de barrio.

La charla contó con la organización de Matías Dalla Fontana y Emiliano Dalla Fontana del Proyecto Deporte Solidario, y Sergio Berardi de la Mesa Federal Deportiva, y tuvo una muy buena concurrencia, ya que asistió gente de Reconquista, Las Toscas, Esperanza, entre otras, lo cual puede catalogarse como un éxito.

Este encuentro regional del deporte fue destinado a dirigentes de clubes, gremios, parroquias, vecinales, centros de salud, Ong´s, y periodistas deportivos, entre otros. Se abordaron cuestiones como la crisis económica de las instituciones, las leyes vigentes incumplidas, y el valor del deporte frente a la violencia, las adicciones y el sedentarismo.

"Se trató de un encuentro que nos hemos permitido convocar junto Matías Dalla Fontana, con quien integramos la mesa federal del deporte. Viendo el panorama actual había que buscar un encuentro entre los clubes de Santa Fe y la provincia de Santa Fe, que hacen del deporte una convocatoria a la vida sana, y una escuela de vida", explicó Sergio Berardi.

191019 f2 encuentro clubes banco provincial.jpg fotos gentileza Red Deporte

El dirigente deportivo comentó que "Logramos para ello que nos visite Victor Lupo, que fue secretario de Deportes de la Nación e historiador, y militante del deporte social, quien nos transmitió sus experiencias, junto a Claudio Real, de la Unión Nacional de Clubes de barrio, en el cual se buscó hacer un análisis de la realidad y partir de ahí convocarnos a un trabajo conjunto para adelante".

Un testimonio experimentado

El propio Victor Lupo, sostuvo que "Los clubes son las células madres del deporte argentino, de donde surgieron todas las figuras de lo que se llama el alto rendimiento. Los clubes deben volver a ser ese lugar donde los chicos estén adentro".

El ex secretario de deportes de la Nación manifestó que "Nosotros tenemos una consigna con los curas villeros que es las tres C; club, colegio y capilla, que es donde los chicos tienen su formación virtuosa de la formación. Porque como dice el Papa Francisco, no existe la educación sin el deporte".

"La educación que es deportiva se la adquiere en los clubes de barrio, donde los chicos se van formando, su familia, su identidad. Esos son los temas que abordamos, en el cual se deben volver a hablar en nuestro país, como parte de una política deportiva integral" destacó el autor del libro El Deporte en la Cultura del Encuentro.

El referente y escritor tucumano, remarcó que "No se puede tener una política deportiva sin que los clubes sean parte de las organizaciones libre del pueblo del estado, esta idea de tarifazos a los clubes como si fueren empresas comerciales, ha llevado a los clubes a una situación complicada. Acá en Santa Fe tienen una tarifa subsidiada, pero en el resto del país, esto no sucede".