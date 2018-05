Se reanuda la acción en el interuniones litoraleño

Tras haberse concretado la ventana de descanso por la disputa de las competencias nacionales organizadas por la Unión Argentina de Rugby, este fin de semana regresará la acción en el Torneo Regional del Litoral.

En Primera División, por la cuarta fecha, habrá encuentros realmente muy atractivos. En la sección El Plumazo, Santa Fe Rugby Club visitará a Estudiantes de Paraná, con el arbitraje del santafesino Emilio Traverso.

La escuadra de Sauce Viejo viene de conseguir dos triunfos consecutivos, primero el clásico ante el CRAI por 29 a 25, y luego frente al CRAR de Rafaela por 63 a 13. En la primera fecha, no pudo con Old Resian y fue vencido por 31 a 18.

La tabla de posiciones lo ubica en una posición interesante con vistas a lograr el objetivo de clasificar a la segunda fase: Jockey Club de Rosario y Duendes RC 15, Gimnasia y Esgrima 14, CRAI y Santa Fe Rugby 10, Estudiantes 8, Old Resian 7, Provincial 5, CRAR 4, Universitario de Rosario 2, Tilcara y Universitario de Santa Fe 1.









31518 f2 RUGBY.jpg







El capitán de Santa Fe Rugby, Fabián Frustagli, expresó: "La idea es meternos entre los ocho mejores, hemos mejorado mucho en varios aspectos del juego, y eso es más que positivo. Nos queremos meter en la Zona Campeonato, y después de ahí uno siempre empieza a soñar".

El tercera línea de la escuadra de Sauce Viejo, opinó: "Es un partido duro, muy importante, el presente es bueno, venimos de ganarle a CRAI y al CRAR, pero realmente ya estamos pensando en el CAE. Nos entusiasma, pero hay que tener los pies sobre la tierra, porque no conseguimos nada".

"Venimos levantando, no a la velocidad que uno espera, el año pasado terminamos quinto, ahora hay más jugadores, y hay un crecimiento en el juego. Buscamos dar ese pasito adelante, en el cual nuestro club vuelva a jugar por grandes cosas", señaló el exsubcapitán del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

Posteriormente, comentó: "El torneo es difícil, nuestra prioridad es pasar a la segunda fase, hay rivales que son muy buenos, y contra nuestros rivales directos no podemos perdonar. En la primera fecha nos volvimos con una derrota, porque no pudimos plasmar nuestro plan de juego, pero hemos mejorado mucho".





31518 f3 RUGBY.jpg







"Ser el capitán de Santa Fe Rugby es una satisfacción, igual me la dejaron fácil, porque sigue estando Tomi Longo, que es un fenómeno y me da una mano muy grande. A mi me queda acompañar, en este recambio van quedando jugadores jóvenes, y también algunos experimentados como Tapón Stieffel y o Fran De Biaggio. Lo tomo como un aprendizaje para seguir creciendo", sostuvo el destacado rugbier santafesino.

La cuarta fecha del sector principal del interuniones tendrá estos compromisos: CRAR con Universitario (Fernando De Feo), Provincial de Rosario con Tilcara (Carlos Poggi), Jockey Club de Rosario con Universitario (R) (Antonio Mendoza), Duendes con Old Resian (Germán Rabbia) y Gimnasia con CRAI en cancha de Old Resian (Juan Pablo Spirandelli).



En segunda división, por la quinta fecha, lo harán: Logaritmo con Los Pampas de Rufino (Carlos Perrone), La Salle Jobson con Caranchos (Exequiel Adrover) y Alma Juniors de Esperanza con Paraná Rowing Club (Javier Villalba).