Se rebeló el paraguayo Ramón Sosa: no juega contra River

Además de la poco favorable pretemporada, en la que el equipo cordobés viajó hasta Rusia para disputar los amistosos correspondientes, desde el regreso de la Liga Profesional el conjunto dirigido por Walter Ribonetto no estuvo a la altura de los resultados que había conseguido en la primera mitad del año, ya que acumuló tres empates consecutivos y una derrota en los cuatro partidos que disputó.

Con este contexto, la vuelta a la titularidad de Sosa, quien no estaba jugando a la espera de la confirmación de su venta, traía tranquilidad para los hinchas, pero esto no fue así. El jugador paraguayo decidió rebelarse ante la dirigencia del club y no jugar más con la camiseta de Talleres, en caso de que no lo transfieran.

Con la Libertadores en el horizonte de Talleres

Además, Talleres estará jugando partidos importantes en el futuro cercano, ya que el próximo miércoles 14 de agosto recibirá a River para el primer partido por los octavos de final de la Libertadores, serie que se definirá el 21 del mismo mes, en el Estadio Monumental.

La oferta que había llegado por Sosa era desde el Nottingham Forest. La misma había sido rechazada en un primer momento por ser considerada insuficiente, pero en los últimos días ambas partes se habían acercado en un monto cercano a los 15 millones de dólares. Igualmente, la oferta volvió a ser rechazada.

En la temporada actual, Sosa acumula siete goles y seis asistencias, en los 21 partidos que disputó con su club. Además, fue convocado a la Copa América con Paraguay, en la que jugó los tres partidos de la fase de grupos, siendo titular en uno de ellos, e hizo un gol y dio una asistencia.