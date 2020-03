El avance del coronavirus es cada vez mayor y los casos en Argentina también. En Asia y Europa la gran mayoría de los deportes se vieron mermados en asistencia de público por el pánico y no es para menos. De igual modo, en varios casos se optó que sea a puertas cerradas y no suspender. Sin embargo, a medida que pasan los días esto comienza a darse y la onda expansiva llegó a Argentina. Justamente este miércoles, desde el Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación decidieron suspender durante marzo todas las competencias deportivas internacionales en el país.

Lógicamente, como medida de cautela y prevención. Como el texto que se difundió lo denota, es extensivo a todas las disciplinas que incluyan la participación de deportistas que lleguen a Argentina que puedan estar afectados por el coronavirus. El primer atisbo viene con la inminente postergación de las Eliminatorias y es muy probable que el resto de los país vayan por el mismo camino. Vale la pena aclarar que el escrito no está del todo bien detallado, por lo que es necesario contar bien cómo es la resolución.

Coronavirus.jpg El País se suma a la prevención para evitar un brote del coronavirus. Por eso el poder ejecutivo de Argentina acciona

En este sentido, se trata de ser exacto en este tema, que no comprendería a los torneos locales. Este fin de semana arranca la Copa Superliga y por ahora no hay una resolución al respecto. Por ahora se disputará con normalidad, pero no sorprendería que llegue también el aplastamiento. Lo mismo para el automovilismo, la Liga Nacional de Básquet, la Liga Argentina de Vóley y demás.

Está claro que el brote amerita determinaciones concretas y por eso se acciona en consecuencia. “Abarca a todo lo que sea internacional, como el Campeonato Sudamericano de Natación, la Copa del Mundo de Espada, el Gran Prix de Atletismo, que se hacía en Entre Ríos y el Paraolímpico de boxeo. El resto de la actividad nacional sigue", detalló Daniel Díaz, subsecretario de Deportes, en declaraciones al canal TN. El funcionario afirmó además que aquellos deportistas que están compitiendo en países de riesgo, cumplirán la cuarentena de 14 días.