¿Se terminó el amor entre Icardi y Wanda Nara?

Sus movimientos en las redes dan cuenta de que algo extraño está pasando entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Mientras la rubia está en Argentina junto a su hijo Valentino, el futbolista del Inter emitió un misterioso mensaje en Instagram y la dejó de seguir.





Su "Poder decir adiós es crecer. Chau, chau" fue interpretado como una posible ida desde Inter a Real Madrid, pero los hechos de las últimas horas inclinaron la balanza para los motivos amorosos.





Chau Chau Una publicación compartida por Mauro Icardi (@mauroicardi) el Ene 29, 2018 at 10:48 PST

Mauro no ha puesto "Me gusta" en ninguna de las últimas publicaciones sensuales de la rubia; de hecho en la última que lo hizo fue una del 19 de enero, sobre el cumpleaños de la pequeña Francesca. Wanda, por el contrario, se hace notar en las redes de su marido con su "Me gusta" diario y, además, continúa siguiéndolo en Instagram.





¿Será que el enojado es Icardi?

Después de sus románticas vacaciones y la catarata de mensajes cursis de uno hacia otro, Icardi se volvió un témpano y ni siquiera respondió a los "Extrañando o Pensando en ti" que publicó su mujer.





Pensando en ti .. Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi) el Ene 30, 2018 at 3:53 PST

missing you Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi) el Ene 27, 2018 at 4:43 PST

"La medida del amor se mide con la distancia""Pensando en tí...""Extrañándote"