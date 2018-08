Se viene la Copa Santa Fe Hockey

Ya se puso en marcha el fútbol , recientemente comenzó a jugarse el vóley, y el próximo lunes, aprovechando el feriado nacional, dará comienzo la segunda edición de la Copa Santa Fe Hockey 2018, destacando que Jockey de Rosario fue el campeón de la primera edición.





El certamen es auspiciado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, cuenta con la supervisión general de la Secretaría de Desarrollo Deportivo que preside Pablo Catán, y está coordinado por la Asociación Civil Más Hockey que tiene como líder a la ex integrante de Las Leonas, Ayelén Stepnik.





En la presente edición van a participar equipos afiliados a las cuatro asociaciones, y a seis ligas independientes del norte de la provincia. Serán 32 equipos, que jugarán seis etapas del certamen, y en total, se concretarán 31 cotejos bajo el sistema de simple eliminación.





Para confeccionar el draw del certamen se tuvo en cuenta los resultados de los campeonatos oficiales del año pasado, según lo establecido por el reglamento de la competencia.





En la primera etapa de la Copa Santa Fe Hockey 2018 jugarán: por la Liga Interzonal Máximo Paz el Club Atlético Paz e Independiente Bigand; por la Liga Interzonal Bustinza el Atlético Cremería Carcarañá y Huracán Bustinza; por la Liga Norteña, Gimnasia de Vera y Huracán de La Criolla; por la Liga Costera el Club Deportivo Alejandra y Huracán de San Javier; por el Círculo Reconquistense el Club Stic de Las Toscas y Adelante Reconquista; por la Asociación de Hockey Clubes del Norte, las Panteras de Tacuarendí y Central Florencia, por la Asociación de hockey del Litoral Newell's A, Fisherton A, Rowing y Atlético Susanense.





En relación a la jornada del próximo lunes habrá dos canchas para los ocho partidos correspondientes a la primera fase. En el sintético de agua del Club Náutico El Quillá se disputarán estos cotejos: Gimnasia de Vera vs. Adelante de Reconquista (10.30), Panteras de Tacuarendí vs. Huracán de La Criolla (12.30), Deportivo Alejandra vs. Central de Florencia (14.30) y STIC Las Toscas vs. Huracán de San Javier (16.30).





Por su parte, en Universitario de Rosario lo harán: Huracán de Bustinza vs. Independiente de Bigand (10.30), Atlético Paz vs. Cremería de Carcarañá (12.30), Rowing vs Atlético Susanense (14.30) y Newell's A vs. Fisherton A (16.30).