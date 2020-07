Se viene otra picante reunión de la Liga Profesional

El presidente de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, convocó a una nueva reunión entre los presidentes de Primera para tratar diversos temas como la vuelta al fútbol y la situación con los derechos del fútbol, tanto nacionales como internacionales.

Es el segundo encuentro teletemático que se da luego de una última sesión con tonos elevados y fuego cruzado contra Andrés Fassi, presidente de Talleres.

Según pudo averiguar Doble Amarilla, la reunión programada para el viernes vía Zoom constará sobre tres ejes centrales: la vuelta al fútbol, la relación con Fox & Turner por los derechos nacionales y el proceso de venta sobre los derechos internacionales, que caducaron el 30 de junio.

En el primer punto se ratificará la reunión para la próxima semana con el ministro de Salud Ginés González García. Tal como informó Doble Amarilla y luego oficializó AFA, el funcionario le pidió a Claudio Tapia retrasar la reunión tras el pico de muertos que se conoció en el informe vespertino del lunes. Ante esto, el cónclave será para unificar posturas en vista a la reunión con Ginés y para saber qué opinan los distintos clubes sobre el regreso escalonado.

image.png Se realizará una nueva reunión de presidentes de la Liga Profesional, convocada por el titular Marcelo Tinelli.

El otro punto a discutirse es la tensa relación que hay entre AFA y la Liga con los dueños de los derechos del fútbol argentino Fox & Turner. Sobretodo con la primera empresa, que se demoró con los pagos y recién hoy los ejecutó. Además, el abono lo supeditó a diversas condiciones que intentó imponer en la mesa de negociación. Distinto al caso de Turner, que abonó en tiempo y forma.

Por último, se conversará sobre los derechos internacionales y la gran expectativa que hay entre la Liga y los dirigentes para generar mayores ingresos económicos. El paquete por los derechos caducó el pasado 30 de junio con Torneos como el apoderado y con una recaudación anual de U$S 5 millones. Según pudo averiguar Doble Amarilla, la intención es revalorizar el producto y poder llevar los ingresos entre U$S 12 a U$S 15 millones.