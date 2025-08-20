Se viene Racing: el historial de Vélez en los cuartos de final de la Libertadores

Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Vélez consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Fortaleza de Brasil y tendrá a Racing como próximo oponente

20 de agosto 2025 · 15:49hs
Vélez consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores este martes luego de eliminar a Fortaleza de Brasil con un global de 2-0 y tendrá a Racing como próximo oponente. Esta será la octava vez que dispute esta instancia del torneo que ganó por única vez en 1994.

Fue justamente la edición de 1994 en la que accedió por primera vez a los cuartos de final del torneo de clubes más importante de América. En aquella ocasión, el rival de turno fue el Minervén de Venezuela, equipo al que derrotaron con un global de 2-0.

¿Cómo le fue a Vélez en los cuartos de final de la Libertadores?

Finalmente, los por entonces dirigidos por Carlos Bianchi le ganaron por penales tanto a Junior de Colombia en las semifinales como a San Pablo de Brasil en la final.

Las siguientes ocasiones en las que Vélez alcanzó los cuartos de final fueron en 1995, 1999 y 2006, aunque fue eliminado en dicha instancia las primeras dos veces por River y luego por Chivas de Guadalajara de México.

El Fortín volvió a superar los cuartos de final de la Copa Libertadores recién en 2011, año en el que derrotó a Libertad de Paraguay con un global de 7-2. Sin embargo, terminó sucumbiendo en las semifinales ante Peñarol de Uruguay, que se vio favorecido por el gol de visitante en una serie que había terminado igualada en dos goles por lado.

Una de las series más recordadas para los hinchas de Vélez se dio en los cuartos de final del 2012, en la que fueron un rival durísimo para el Santos de Brasil, que tenía como gran estrella a Neymar y que venía de ganar la Libertadores un año antes.

Pese a plantearle una serie durísima, el equipo de Liniers se quedó con las manos vacías ya que Santos se impuso 4-2 en los penales tras el 1-1 en el global.

Vélez tuvo que esperar 10 años para volver a disputar los cuartos de final de una Copa Libertadores. En 2022, el Fortín se metió entre los ocho mejores de la competición tras eliminar sorpresivamente a River en los octavos de final. Ya en los cuartos de final, eliminaron a Talleres con un global de 4-2, aunque el Flamengo le puso fin a la ilusión fortinera en semis al golear 4-0 en la ida y cerrar la serie con una victoria por 2-1 como visitante en la vuelta.

El sueño de Vélez

Este año Vélez volverá a disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores, en la que pinta para ser una apasionante serie ante Racing.

