Se viene un Campus de Alto Rendimiento en Hockey

La capacitación en el deporte actual es muy importante. Es clave las actividades de coaching que se desarrollan a lo largo y ancho del país, para lograr el crecimiento en lo individual y en lo colectivo.





El contar a El Quillá con el sintético de agua ha sido un paso fundamental, pero a eso le suma la visión de dos de sus ideólogos, Sergio Antoniazzi y Edgardo Fernández, que siempre están a la búsqueda de mejorar.





Ahora llega el turno del juego, ya que el próximo fin de semana se desarrollará un Campus de Alto Rendimiento en Hockey . El mismo será desde el viernes 29 de junio al domingo 1° de julio en nuestra capital.





La denominada Experiencia Leona, contar con la presencia de Walter Conna, Belén Succi, Martina Cavallero, y el actual entrenador de Las Leonas , Agustín Corradini. Todos ellos, entrenarán durante 3 días en una experiencia a puro hockey, destinada a jugadores, jugadoras y entrenadores.





26618 f01 campus.jpg







Como los cupos son limitados, hay que reservar lugar, y por lo tanto, las inscripciones ya se encuentran abiertas. Para consultas y preinscripciones hay que hacerlo telefónicamente al 0342-154066580 ó por correo electrónico a experiencialeonasantafe@gmail.com.





"Estoy muy encantado de ser parte de este proyecto, la apuesta de trabajar en el tema de las capacitaciones es algo fantástico. Me ha tocado participar en muchas en Europa, y la verdad es que esto es algo superado", señaló Agustín Corradini en la previa al Campus en Santa Fe





El head coach de las Leonas, que estará dando esta capacitación en El Quillá, explicó que "Estas capacitaciones, curso de perfeccionamiento, y campus que he visto en el mundo acá tenemos una gran oportunidad. Me parece que esta actividad es muy completa, creo que se va a seguir perfeccionando, y me gustaría invitar a todos los chicos, que tengan la oportunidad de acercarse, porque es una experiencia muy buena".