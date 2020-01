Se viene una gran velada de box en Barranquitas

El próximo viernes 31 de enero en el Club Barranquitas de nuestra capital, ubicado en López y Planes al 4.000, se realizará una gran velada de boxística.

La misma contará con un programa de 10 peleas, con entradas anticipadas de 150 pesos, bajo la organización del Gimnasio de boxeo Parque Garay el cual tiene como promotor a Orlando Azcurra.

La velada tendrá como protagonista a boxeadores que representan a diferentes gimnasios y escuelas de boxeo santafesino y de la región, con púgiles que está a un paso del profesionalismo.

"En principio teníamos planeado nueve peleas, pero cuando hicimos los números nos dimos cuenta que finalmente serán diez. Así que eso es por el apoyo importante que tenemos de los gimnasios de Santa Fe y el interior" le dijo Orlando Azcurra a UNO Santa Fe.

El promtor boxístico remarcó que "Creo que van a darse peleas muy buenas porque la mitad de los combates los chicos están a punto para pasar al profesionalismo. En la velada habrá boxeadores de Colón, Willie Pep, Garras Negras y Round Uno de Esperanza, Pedro Neme de San Justo, los Ángeles Blanco de Rafaela y muchos más".

"De nuestro gimnasio, en 66 kg va a estar peleando Cristian Romero, que viene invicto, que hace una revancha con un chico de Pedro Neme de San Justo, y después estará Maximiliano Tomes, que es un juvenil de 17 años, el cual pelea con un muchacho de Esperanza, la cual sin dudas es el combate de fondo, y una de las más importantes", comentó sobre los boxeadores que representarán al gimnasio Parque Garay.

Más sensaciones

Ante la consulta de como está el boxeo en la ciudad sostuvo que "la verdad que está muy bien pero necesita más apoyo. Pedimos que las autoridades municipales le de una mano a los chicos, a los eventos y festivales de boxeo, cosa de que sea más fácil organizarlo. Con que nos asistan con un ring, un médico y una ambulancia ya estaríamos bien. Porque con eso salvamos la mitad de los gastos que tiene cualquier festival. Sino tenés que andar golpeando muchas puertas, y hay muchas exigencias".

"Acá tenemos la gente de barrio Roma y toda la periferia, en el cual todos saben que se trabaja bien duro, vienen a bajar de peso, a estar en estado físico, y se llevan la parte recreativa que es muy importante, y en el cual siempre hay que darle importancia. Estoy en Newell´s, la cual es nuestra segunda casa, estamos hace cuatro años, nos atienden muy bien, y por eso estamos muy satisfechos", resaltó Azcurra.

En relación a como afronta el tema de trabajar con los jóvenes e insertarlos en el deporte reflexionó que "no es una tarea fácil, porque como yo siempre digo, uno tiene que ser padre del boxeo. El tema de la violencia se trabaja dentro del gimnasio, pero hay una realidad a la salida del lugar donde entrenamos. Hay que trabajar para que las cosas no se vayan de las manos. El trabajo es con los chicos, y a veces los grandes no saben como afrontarlo. La sociedad no está para nada flexible, muy nerviosa, muy agresiva, hacen un deporte y lo potencian en la calle. Por eso hay que guardarlo en el gimnasio, y en la calle la conducta tiene que ser buena".