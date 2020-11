Sebastián Svetliza: "La AdC gana una enorme plaza con Colón"

El entrerriano charló con Marca Personal Radio Digital y en el inicio reconoció que “estamos en tratativas, negociaciones, hace un tiempo me pidieron que presente un proyecto después de una reunión que tuve con los dirigentes del club. Me llevé una grata sorpresa con las personas que me encontré. Con la idea de devolverle a Santa Fe y en este caso a Colón, una disciplina que de acuerdo a lo que me contaron tiene una historia muy rica, merece entonces esta como disciplina y representar a la ciudad”.

Más adelante apuntó que “conozco las instalaciones, fui varias veces con Sionista al Roque Otrino, tienen todo en cuanto a tamaño, un gimnasio en muy buenas condiciones, es potencial para hacer un hermoso trabajo”.

Respecto a las bases del proyecto, Svetliza no dudó en decir que “las intenciones que tiene la dirigencia de Colón es jugar profesionalmente la Liga Argentina, pero eso es una parte del proyecto general, porque hay que tener a Colón siendo protagonista a nivel formativo, no solo asociativo sino la idea es crecer a nivel provincial y nacional. Que sea un ejemplo de proyecto de básquet, tengo experiencia en esto de armar proyectos que duren, me pidieron que el básquet de Colón perdure en el tiempo”.

Y luego, acotó: “Está dividido el proyecto en tres: formativo, profesional y social, Colón representa un sector muy amplio, hay que llevar el básquet a la sociedad en general. Es un proyecto integrador y estructural. Que sea sustentable en el tiempo, integrando el básquet social y teniendo el básquet profesional como espejo”.

Seba2.jpg Sebastián Svetliza es el encargado de armar el proyecto para el regreso del básquet en Colón.

Los próximos pasos a seguir son presentar una carpeta con todo el trabajo a desarrollar a las máximas autoridades de la AdC y la CABB. En este sentido, Svetliza disparó: “La AdC gana una enorme plaza con Colón, una plaza seria, un proyecto serio. Gana la ciudad también con la posibilidad de revivir un Clásico en el básquet, todo el movimiento que genera eso en la Liga Nacional. De acuerdo a lo charlado con los dirigentes esto está avalado por la CD del club desde su presidente. Eso es muy importante, por eso entendemos que la AdC gana una plaza muy importante en el básquet nacional”.

En todo momento, el entrerriano expresó su entusiasmo por llevar adelante un proyecto ambicioso que le puede generar muchos réditos al Sabalero. A propósito de esto apuntó que “mi primera impresión era de hacer básquet profesional, pero cuando charlé con los dirigentes me pidieron que hay que sostener todo en el tiempo, estamos en presencia de un proyecto serio desde el nacimiento, nace desde el corazón de la institución, el nombre del proyecto es que El BÁSQUET DE COLÓN VUELVE PARA QUEDARSE, lo que para mí es el objetivo más importante”.

Antes de despedirse, añadió que “quedan por definir algunas cuestiones en relación al proyecto, vamos avanzando de manera criteriosa, el paso inicial es ordenar la estructura en cuanto al equipo profesional, garantizar primero que vamos a tener la plaza. Esto es cuestión de días, a la par estamos trabajando en diseñar el resto de las cosas. No tenemos mucho tiempo tiempo para armar el equipo, pero además hay que generar la estructura necesaria para competir, hay que entrar con el pie derecho, ordenado, organizado, hacer las cosas con los pasos como corresponde”.