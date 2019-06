La Selección argentina realizará esta tarde su primera práctica en tierras brasileñas, luego de haber desembarcado en la norteña ciudad de Salvador, donde el sábado debutará en la Copa América 2019 frente a Colombia, por el Grupo B.

La delegación albiceleste arribó cerca de las 22:30 (hora argentina) a Salvador, con la ilusión renovada de poder cortar una sequía de títulos de 26 años a nivel mayor.

El cronograma de trabajo oficial marca que alrededor de las 18:00, el entrenador Lionel Scaloni tendrá su primera práctica junto a los futbolistas en el predio del Esporte Clube Vitória, a puertas cerradas.

Igualmente, Scaloni ya tendría definido el once inicial en su cabeza para el juego ante Colombia, de no mediar inconvenientes físicos en las prácticas previas. El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 15 de junio a las 18.30 (hora argentina) en el Arena "Fonte Nova" y la incógnita pasa por saber si Matías Suárez seguirá en el once inicial o si jugará Ángel Di María.

Tomando como referencia el equipo que disputó el amistoso frente a Nicaragua en San Juan el pasado viernes y que culminó con una victoria de 5 a 1, los defensores Germán Pezzella -que se recupera de una operación en la cara- y Nicolás Tagliafico ingresarían por Juan Foyth y Marcos Acuña.

Entonces Argentina comenzaría jugando ante Colombia con: Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes; Lionel Messi, Sergio Agüero y Matías Suárez o Ángel Di María.

El segundo encuentro que disputará el conjunto nacional será ante Paraguay el miércoles 18 de junio mientras que el domingo 23 se enfrentará a Qatar, uno de los invitados a la competencia.