A cinco meses de la tragedia que se cobró la vida del santafesino Emiliano Sala, su hermana Romina lo recordó con unas sentidas palabras a través de su cuenta de Instagram.

El posteo, que ya tiene más de 17.000 me gustas fue el siguiente:

Vos eras mi vínculo indestructible.

..un día te fuiste. Te llevaste de propina y a desgarro lo que también era mío. Te fuiste y yo me fui con vos.

Hoy tengo la desolación de saber que si un rayo fue capáz de partir al medio lo invencible, todo lo que venga después, entonces podía ser posible.

Dejé de esperar algo del mundo. Ni cosas buenas ni cosas malas.

Nada.

Me hice libre.

Hoy sé, que esa libertad se la debo a tu ausencia. Al dolor. A cada pozo.

No me quedó ni siquiera el miedo. Y esta herida que tengo acá , incrustada en el medio del corazón, tan solo es la huella que me recuerda que sin vos , sin miedo, sin puertas y sin tierra a dónde volver, aún me queda la dicha de presenciar mi propio nacimiento.

Yo ya me morí. Asistí a mi propio funeral junto con el tuyo. Ahora me toca volver a vivir.

Se que me vas a entender.

Mi hermano, se te extraña tanto angelito mío