Este jueves vuelve la actividad del Torneo Dos Orillas 2019. En toda la región, se dará continuidad a los playoffs del certamen.



Para la Copa de Oro, comenzarán los 4tos de final. Los 8 mejores equipos de la competencia batallarán por ir a las semifinales. En tanto, otros 4 combinados intentarán salvarse del descenso directo, buscando el repechaje.



En la A2, arrancan las series definitorias para subir a la A1. Banco, Recreativo B, Quique A y Unión SF B quieren acceder a los dos lugares que los llevan de la manera más rápida a la elite. Además, se juegan las semifinales de la Copa de Bronce.



De esta manera, la actividad se concentrará en el jueves, mientras que el viernes habrá un cotejo en la vecina ciudad.

DOS ORILLAS 2019 - PLAYOFFS JUEGO 1



COPA DE ORO - 4tos de final

Jueves 30 de mayo

21.30 - Ciclista vs Almagro

21.30 - Gimnasia vs Colón

21.45 - Talleres vs Alma

21.30 - Unión SF A vs Olimpia



PERMANENCIA

Jueves 30 de mayo

21.30 - República del Oeste vs Paracao



Viernes 31 de mayo

21.30 - Rowing vs Macabi



COPA DE PLATA

Jueves 30 de mayo

21.30 - Banco vs Unión SF B

21.30 - Recreativo B vs Quique A



COPA DE BRONCE - Semifinal

Jueves 30 de mayo

21.30 - Sanjustino vs Santa Rosa

21.30 - Estudiantes B vs María Grande