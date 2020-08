Serna: "Boca nunca aprovechó a Sebastián Pérez"

Es un hombre de la casa. Y así lo reflejan los números. Mauricio Serna, exjugador de Boca Juniors, no tuvo pelos en la lengua y se atrevió a recomendar a las directivas 'Xeneizes' un futbolista de calidad. Si bien el elenco de Miguel Ángel Russo continúa en la búsqueda de un defensor central, el Chicho se llenó de elogios hacia Óscar Murillo, quien incluso tuvo un paso fugaz por las inferiores del cuadro boquense en la década pasada. En tanto que también habló de Sebastián Pérez, el volante que pretende Colón.

Durante una charla en el programa 'Crack Deportivo', Serna fue consultado sobre el zaguero barranquillero William Tesillo, que movió la aguja por varios días en las directivas, pero no dudó en ningún momento en cambiar de frente y hablar maravillas del exdefensor de Atlético Nacional.

"Si, (Tesillo) no es el jugador que yo más conozco, pero me gusta porque conoce la posición de central o de 3, es jugador de selección, zurdo. Pero me gusta mucho un jugador de Pachuca, que jugó Nacional, y de Selección, como Óscar Murillo. Me parece un jugador para Boca", apuntó el 'Chicho'.

Asimismo, Serna aprovechó el momento para hablar de Sebastián Pérez, quien por estos días es vinculado al Colón, luego de no sumar tantos minutos en el Xeneize. "Yo recomendé tres jugadores a Boca: Wílmar Barrios, Campuzano y Seba Pérez. Me parece que a Sebastián nunca lo aprovecharon en la función que mejor se desempeña, porque él es un doble 5. En Nacional jugaba al lado de Mejía, y era como Fernando Gago. Jugó pocos partidos, tuvo una lesión larga, y cuando se recuperó se empezó a hablar de su alimentación, fueron un montón de circunstancias que hacen que hoy busque club", añadió.}

image.png Mauricio Serna se refirió al desempeño en Boca de Sebastián Pérez, que está en el radar de Colón.

Si bien la crisis financiera a causa de la pandemia frenó la ventana de traspasos, el Consejo de Fútbol intenta reforzar al plantel campeón de Miguel Ángel Russo. Por el momento sólo ofertaron para quedarse con los pases de Isla y Tesillo, pero hay varios jugadores en carpeta. Lo cierto es que si no venden, difícilmente podrán invertir mucho dinero por jugadores de jerarquía.