Setién: "Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado estar aquí"

El nuevo entrenador del Barcelona, Quique Setién, admitió en su presentación que jamás habría soñado con poder dirigir al club catalán, de cuyo estilo siempre ha sido un gran defensor. "Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí", reconoció tras firmar su nuevo contrato para hacerse cargo del Barça hasta el 30 de junio de 2022.

Setién destacó la "ilusión" con la que afronta un proyecto que calificó de "gran reto", y aseguró que eso es justo lo que transmitirá a sus futbolistas: "Ese entusiasmo, esas ganas de querer ganar, esta confianza que tengo ahora".

Sobre su aporte al conjunto que capitanea Lionel Messi, el DT admitió: "Normalmente, a los equipos que voy solamente he garantizado que mi equipo iba a jugar bien al fútbol, pero decir esto cuando has visto un Barcelona que ha jugado bien casi siempre, incluso en el último partido... Hay pocas cosas que mejorar si mantienen este nivel".

En tanto, también reconoció que no llega con un amplio curriculum, algo que puede contrarrestar con su idea: "Jamás pensaba que el Barcelona se iba a decidir por mi. No tengo un curriculum extenso, no tengo título. Solo tengo que he demostrado que esta filosofía me encanta. Lo único que he hecho es que Betis, Las Palmas y Lugo han jugado muy bien al fútbol", sostuvo.