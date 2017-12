Sevilla perdió con Real Sociedad y sigue sin levantar cabeza

Real Sociedad, con el argentino Gerónimo Rulli como titular, superó a Sevilla, conducido por Eduardo Berizzo y con Guido Pizarro y Ever Banega desde el arranque, por 3-1 como local, en un partido perteneciente a la 17ª fecha de la liga de España.



El arquero Rulli (ex Estudiantes de La Plata) completó el juego en el ganador, al tiempo que Banega (ex Boca Juniors) y Pizarro (ex Lanús), quien recibió una amarilla, también lo hicieron en el visitante.



Además, Sevilla tuvo en el banco de suplentes a Franco Vázquez (ex Además, Sevilla tuvo en el banco de suplentes a Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba), que entró a los 19m. del segundo tiempo junto con Joaquín Correa (ex Estudiantes de La Plata).



Con este resultado, Sevilla cierra esta parte de la temporada con una racha de tres partidos sin victorias (dos derrotas y un empate) y con 29 unidades; Real Sociedad concluye con 23 puntos.



Otro resultado de la tarde: Getafe 2-Las Palmas (Jonathan Calleri) 0.



La fecha seguirá este jueves con los siguientes partidos: Eibar-Girona; Alavés-Málaga (Emmanuel Cecchini).





Viernes: Betis-Athletic Bilbao; Espanyol (Pablo Piatti)- Atlético Madrid (Augusto Fernández, Nicolás Gaitán, Ángel Correa y Luciano Vietto).