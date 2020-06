Las instituciones deportivas están transitando un mes de cuarentena y la región en la que vivimos no se ve muy comprometida con el crecimiento y los picos de contagio, por eso en medio de este panorama, los deportes colectivos y el rugby en particular, quizás la disciplina con más contacto físico que pueda haber a la hora de jugar, debate y estudia los protocolos para regresar a los entrenamientos, pero mientras tanto los clubes como Santa Fe Rugby no para de trabajar desde lo dirigencial como desde lo deportivo, aunque todo paso de forma virtual. "El tema de la pandemia fue algo extraordinario, pero creo que hubo un buen trabajo en el club, se los tuvo bastante entusiasmados a los chicos, con actividades, y justo ahora era la etapa que iba a empezar a decaer un poco ese tema pero esta nueva apertura y posibilidad de volver a los entrenamientos con protocolo, reactivó el entusiasmo de todos", le dijo el escribano Leandro Valdéz a UNO Santa Fe.

Valdez, vicepresidente de Santa Fe Rugby, explicó que "a los jugadores y las jugadores, de rugby y hockey del club se les planteó que no nos saquemos de la cabeza que en cualquier momento podíamos volver a jugar. Que esto era algo extraordinario, que si bien no podíamos determinar objetivos concretos, porque cuando se iba a reactivar, lo entusiasmamos que en cualquier momento podría regresar".

"En principio la primera disposición que se tomó, porque se tuvo que hacer un análisis económico por no jugar, y se tomó la determinación en marzo de sacar de la cuota deportiva que paga el plantel superior y los juveniles, y el hockey, en virtud de que no había actividad deportiva. Esa acción salió bien, porque la cuota social se cobró casi en su totalidad, es decir en un alto porcentaje. Y al no haber muchas erogaciones, salvo las ordinarias, nos alcanzó bastante bien, y se repitió en los meses siguientes", remarcó Valdez el dirigente que forma la conducción de Santa Fe Rugby con el histórico Patricio Favre.

Más consideraciones en tricolor

Más allá de la cuarentena, hay tiempo de modo virtual para trabajar en el juego, y por eso Valdez, vice de Santa Fe Rugby, comentó que "en lo deportivo el tema parate fue todo una cuestión. Pero nosotros venimos trabajando desde hace un par de años, que fue una idea de Fefe Caputto, cuando el era director deportivo, que fue la creación de la comisión de juego. Se buscó hacer que dicha comisión esté integrada por gente que estaba dedicada al juego. Antes había muchos integrantes de la dirigencia, pero no participaba en el juego. Hace un año y medio que funciona y nos dió la oportunidad esto de la cuarentena dedicarnos a hablar de juego y avanzamos mucho en ese aspecto".

image.png Valdez comparte la conducción de Santa Fe RC con Patricio Favre y se refirió a la chance de volver a jugar.

"Estamos buscando tener una identidad en el juego, hubo cambio de entrenadores en el plantel superior, apostamos a la gente joven, para ver como nos iba a la hora de jugar. Seguí todo este proceso que arrancó, los vi muy entusiasmados a los chicos del plantel superior por el cambio, por un coach nuevo, una persona joven que indudablemente tiene una llegada contemporánea con los jugadores. Los partidos amistosos que hicieron se respondió bastante bien", explicó Valdez, el exintegrante de los seleccionados de la Unión Santafesina de Rugby y hombre fuerte de Santa Fe Rugby.

El vice de Santa Fe Rugby refrendó un concepto muy valioso, sobre todo destinado al semillero, como son las inferiores, más allá de los títulos que se vienen cosechando, fue claro al destacar que "en juveniles hay que trabajar en mantenerse y en mejorar. Porque muchas veces nosotros lo que tratamos de hacer es ser objetivos en el análisis. Sabemos que se trabajó bien en juveniles, pero somos conscientes que nos falta competencia. Los logros son muchos pero el nivel no sabemos si es alto. Hay que tratar de mejorar a la hora de jugar, de buscar una identidad en el juego, y buscamos en una metodología de enseñanza. Como llegarle al chico, como lograr lo mejor, y que aprendan".

El rugby que se viene

Ante la consulta de que tipo de competencia se jugará cuando regrese la actividad, el escribano Valdez explicó que "Santa Fe Rugby está dispuesto a jugar el torneo que se le plantee. Creo que tampoco hoy podemos decir en julio vamos a estar jugando. Hay que ir paso a paso y ver como se van dando las cosas. Necesariamente, si esto va para agosto o septiembre, que se podría jugar, con que el plantel superior pueda jugar está perfecto. Habrá que hacer algo más reducido, sería bueno con la participación de Rosario. Hoy en día tenemos situaciones parejas, pero esta pandemia es nuevo para todos, pero es localizado, donde mayor circulación hay más contagios, entonces hay que tener cuidado".

"Evidentemente Rosario tiene mayor circulación que nosotros, y con Paraná estamos en la misma situación que no ha pasado nada. Eso también va a provocar ser un condicionante. Ojalá podamos hacer un torneo reducido, o una competencia con los equipos de la UER, que ocupe y tenga en competencia a nuestros planteles superiores, y también a los Menores de 19. Después se verá qué pasará con las juveniles y las divisiones infantiles para ver de qué manera jugar", sostuvo el vicepresidente de Santa Fe RC.

Por último, el dirigente tricolor comentó que "nuestra institución estamos muy bien en el aspecto de infraestructura. En los últimos años hemos crecido mucho, con el predio nuevo en el espacio del Card, que nos ha dado un respiro muy grande, ya que entrenan infantiles, juveniles y hasta el plantel superior había comenzado a entrenar los lunes. Cuesta mucho mantener todos esos espacios, a lo que hay que sumarle Sauce Viejo, que también requiere mantenerlo bien. Se necesitan luces, mejor terreno, ahora a fines del año en el predio se levantó el piso de las canchas, se alquiló un predio al lado con siete canchas, más trabajo para Rubén que se la está arreglando muy bien".