SFRC y CRAI cayeron en Rosario

En uno de los partidos más importantes de la segunda fecha de la Zona Campeonato del Torneo Regional del Litoral 2018, Santa Fe Rugby Club perdió en condición de visitante frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 41 a 22. El cotejo se desarrolló en el parque de la Independencia, ante un aceptable marco de público y con el correcto arbitraje del santafesino Emilio Traverso.

Si bien fue un encuentro parejo y equilibrado, los rosarinos fueron los ganadores porque supieron aprovechar las oportunidades que dispusieron, y no se cayeron cuando en el segundo tiempo debieron jugar con un jugador menos por la expulsión del segunda línea Ramiro Guraya. La lluvia y el viento conspiraron para poder tener un eficiente control de pelota, pero la diferencia a favor de los rosarinos era considerable. En ese tramo, y sobre todo en los últimos diez minutos, primero con trece y luego con doce, SFRC no encontró la forma de poder sacar réditos de esa situación.

En barrio Las Delicias del sur provincial, CRAI sufrió una dura derrota ante Duendes por 51 a 19 con el control del rosarino Juan Pablo Spirandelli. Por su parte, Old Resian se impuso como visitante a Universitario de Rosario por 31 a 12, y en Fisherton, por tormentas eléctricas, si bien estuvo suspendido en varias ocasiones por tormenta eléctrica, Jockey de Rosario le ganó a Estudiantes de Paraná 25 a 19.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Duendes 10, Jockey Club de Rosario 8; Santa Fe Rugby, Gimnasia y Esgrima y Old Resian 5; CRAI 4; Estudiantes de Paraná 2, y Universitario de Rosario 0. La próxima fecha jugarán Gimnasia y Esgrima con Universitario de Rosario, Santa Fe Rugby con Duendes, CRAI con Jockey de Rosario y Estudiantes de Paraná con Old Resian.

En la Zona Reclasificación, en General Lagos, Provincial de Rosario derrotó a Alma Juniors de Esperanza 20 a 5, y en el Quincho de la ruta 18, Tilcara a Provincial 31 a 22. En el departamento Castellanos, CRAR fue superado por el Paraná Rowing Club por 28 a 15, La Salle Jobson venció a Los Pampas en Rufino 20 a 12, y en las Delicias santafesinas, Universitario doblegó a Caranchos 19 a 9.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Paraná Rowing 10, La Salle Jobson 9; Tilcara, Universitario de Santa Fe, Provincial, Logaritmo, y CRAR 5; Caranchos 4, Los Pampas de Rufino y Alma Juniors de Esperanza 0. La próxima fecha tendrá los siguientes cruces: CRAR con Los Pampas de Rufino, Paraná Rowing con Provincial, Alma Juniors con Universitario de Santa Fe, Caranchos con Tilcara y Logaritmo con La Salle Jobson.





Síntesis:

Gimnasia y Esgrima de Rosario: Santiago Gramajo, Juan M. De Torres y Tomás Vich; Ramiro Guraya y Juan Lafontana; Marco Gentili, Vito Scaglione e Ignacio Villegas; Lisandro Picotto y Ramiro Picotto; Emiliano Sonsini, Teo Castiglioni, Andrés Speziali, Francisco Gracia y Manuel Covella. Entrenador: Guillermo Blanco (h). Ingresaron: Tomás Leonori Seara, Santiago Rebori, Nicolás Silva, Maximiliano Gómez, José Forla, Lucio Cucchiara y Neri Franco Pelillo.

Santa Fe Rugby Club: Francisco Duranda, Agustín Bude y Martín Roldán; Santiago De Biaggio y Luis Mariano Cabal; Tomás Longo, Lucas Caputto y Francisco De Biaggio; Santiago Quirelli (capitán) y Agustín Galíndez; Alejo Martínez, Marcos Erbetta, Tomás Kerz, Agustín Foradini y Sebastián Álvarez. Entrenador: Raúl De Biaggio. Ingresaron: Gonzálo Del Pazo, Fabián Frustagli, Santiago Caputto, Franco Giandoménico, Nicolás Galuccio.

Primer tiempo: 6´ penal Ramiro Picotto, 15´ amarilla Vitto Scaglione, 16´ penal Tomás Kerz, 18´ amarilla Francisco De Biaggio, 19´ penal Ramiro Picotto, 22´ try Lucas Caputto, 25´ amarilla Francisco Duranda, 31´ try Marco Gentilli convertido por Ramiro Picotto y 37´ try Ramiro Guraya convertido por Ramiro Picotto.

Parcial: GER 23-SFRC 8

Segundo tiempo: 10´ amarilla Gonzálo Del Pazo, 16´ expulsión Ramiro Guraya, 21´ try Lucas Caputto convertido por Tomás Kerz, 24´ penal Ramiro Picotto, 25´ try Emiliano Sonsini, 36´ amarilla Castiglioni, 38´ penal Ramiro Picotto, 43´ amarilla Nicolás Silva, 44´ try Francisco De Biaggio convertido por Tomás Kerz.