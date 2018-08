"Si Tevez es macrista, ya no es más el jugador del pueblo"

"Lo veo muy macrista, muy boludo a Carlitos. Si es macrista, ya no es más el Jugador del Pueblo", disparó el Diez en una entrevista y agregó: "Si me dice que es el de siempre, el que yo conozco, lo voy a seguir bancando, como hice hasta ahora. No hablé con él todavía desde que volví a la Argentina, lo tengo que ir a ver, quiero ir a comer un asado porque se lo prometí. Así que espero verlo como siempre, no macrista, porque si no... "

Maradona, que según su abogado, Matías Morla, firmó el mejor contrato de su vida con el Dinamo Brest de Bielorrusia, sigue desde su mansión de U$S 20 millones en Minsk la actualidad política en la Argentina y como aquel zapatazo de pierna zurda a Grecia en el Mundial 94, le pega con todo el poder de la izquierda al presidente de nuestro país.

tevez3.jpg

"Veo todos los días aumentos de tarifas, de transporte, de esto, de lo otro. Veo que la gente no puede comer, que no llega a fin de mes. La inflación está por las nubes, con sueldos viejos y tarifas nuevas", cuestionó con dureza el Diez.

Maradona, que jugó durante diez años en Europa y vivió más de la última década en el exilio entre Cuba, Dubai y Bielorrusia, cuestionó al Jefe de Estado por haber pasado la mayor parte de su vida fuera de la Argentina: "Me parece que Macri no entendió nunca qué significa ser argentino. Él vivió toda la vida en Europa o se iba de vacaciones a Brasil.

tevez.jpg

Diego se burló de los discursos de Macri y cuestionó su léxico al momento de pronunciarse en conferencia de prensa: "Fijate que no sabe leer, yo leo mejor que él y estudié en la General San Martín de Fiorito. Lo que pasa es que el nene de papá también puede ir pasando de grado llevando un día al padre al colegio".